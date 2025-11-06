У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

Спецпредставник президента США Віткофф зробив заяву про переговори з Путіним і заявив про прогрес у врегулюванні війни Росії проти України.

У Трампа назвали нові умови закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав Віткофф:

Після врегулювання конфлікту в Газі США зосередяться на війні РФ проти України

Закінчення війни потребує гарантій безпеки для України

Є прогрес у питанні врегулювання війни в Україні

Після того, як питання з Газою буде закрите, США зосередяться на завершенні війни в Україні. В питанні вирішення війни в Україні є деякий прогрес.Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю "American Business Forum".

Віткофф наголосив, що нині ключовим завданням у секторі Гази є практична реалізація спільних рішень, і саме над цим зараз ведеться робота. На його переконання, збереження єдності сприятиме зміцненню міжнародної довіри, а спільні дії дозволять успішно виконати поставлену місію.

Він також підкреслив, що ініціатива створення цивільно-військового координаційного центру (CMCC), у межах якої різні країни співпрацюють на основі консенсусу, може стати моделлю для врегулювання війни між Україною та Росією.

"Це (завершення війни РФ проти України, - ред.), ймовірно, найважливіше питання, яке потрібно вирішити наступним", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про ставлення до Путіна та можливість переговорів із ним, Віткофф розповів, що зустрічався з російським лідером шість разів, і кожна розмова тривала щонайменше чотири години, іноді навіть п’ять.

Він зазначив, що врегулювання війни це складний процес, який потребує значної підготовки, зокрема щодо гарантій безпеки для України. Спецпредставник Трампа також підкреслив важливість попередніх технічних переговорів на нижчому рівні перед зустрічами лідерів.

"Але я відчуваю, що сьогодні є певний прогрес. Але я думаю, що це важкий конфлікт. Я думаю, що обидві сторони не довіряють одна одній", - вказав він.

Також Віткофф додав, що комунікація з обома сторонами була відвертою та спрямованою на пошук можливостей для миру.

Він висловив сподівання, що керівництво Росії та України зможе ухвалити сміливі рішення й використати цей шанс.

Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна може змусити зупинити війну проти України лише серйозна військово-стратегічна поразка. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, завершення війни можливе лише тоді, коли Росія зазнає масштабної поразки не лише на полі бою, а й у військово-промисловій сфері або внаслідок повного виснаження своїх ресурсів.

"Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, інтенсивність боїв може дещо зменшитися через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян", - розповів Горбач.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що президент США Дональд Трамп може стати тією ключовою фігурою, яка змусить Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів щодо припинення війни проти України.

Крім того, Трамп повідомив, що близько двох тижнів тому мав телефонну розмову з російським диктатором, під час якої Путін нібито попросив його сприяти завершенню війни.

Водночас представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський припустив, що війна може завершитися вже до кінця 2025 року або на початку наступного. За його словами, існує ймовірність, що бойові дії припиняться до кінця року або приблизно до лютого 2026-го.

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

