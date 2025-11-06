Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

Юрій Берендій
6 листопада 2025, 20:35оновлено 6 листопада, 21:17
1165
Спецпредставник президента США Віткофф зробив заяву про переговори з Путіним і заявив про прогрес у врегулюванні війни Росії проти України.
У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним
У Трампа назвали нові умови закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав Віткофф:

  • Після врегулювання конфлікту в Газі США зосередяться на війні РФ проти України
  • Закінчення війни потребує гарантій безпеки для України
  • Є прогрес у питанні врегулювання війни в Україні

Після того, як питання з Газою буде закрите, США зосередяться на завершенні війни в Україні. В питанні вирішення війни в Україні є деякий прогрес.Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю "American Business Forum".

Віткофф наголосив, що нині ключовим завданням у секторі Гази є практична реалізація спільних рішень, і саме над цим зараз ведеться робота. На його переконання, збереження єдності сприятиме зміцненню міжнародної довіри, а спільні дії дозволять успішно виконати поставлену місію.

відео дня

Він також підкреслив, що ініціатива створення цивільно-військового координаційного центру (CMCC), у межах якої різні країни співпрацюють на основі консенсусу, може стати моделлю для врегулювання війни між Україною та Росією.

"Це (завершення війни РФ проти України, - ред.), ймовірно, найважливіше питання, яке потрібно вирішити наступним", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про ставлення до Путіна та можливість переговорів із ним, Віткофф розповів, що зустрічався з російським лідером шість разів, і кожна розмова тривала щонайменше чотири години, іноді навіть п’ять.

Він зазначив, що врегулювання війни це складний процес, який потребує значної підготовки, зокрема щодо гарантій безпеки для України. Спецпредставник Трампа також підкреслив важливість попередніх технічних переговорів на нижчому рівні перед зустрічами лідерів.

"Але я відчуваю, що сьогодні є певний прогрес. Але я думаю, що це важкий конфлікт. Я думаю, що обидві сторони не довіряють одна одній", - вказав він.

Також Віткофф додав, що комунікація з обома сторонами була відвертою та спрямованою на пошук можливостей для миру.

Він висловив сподівання, що керівництво Росії та України зможе ухвалити сміливі рішення й використати цей шанс.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна може змусити зупинити війну проти України лише серйозна військово-стратегічна поразка. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, завершення війни можливе лише тоді, коли Росія зазнає масштабної поразки не лише на полі бою, а й у військово-промисловій сфері або внаслідок повного виснаження своїх ресурсів.

"Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, інтенсивність боїв може дещо зменшитися через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян", - розповів Горбач.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що президент США Дональд Трамп може стати тією ключовою фігурою, яка змусить Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів щодо припинення війни проти України.

Крім того, Трамп повідомив, що близько двох тижнів тому мав телефонну розмову з російським диктатором, під час якої Путін нібито попросив його сприяти завершенню війни.

Водночас представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський припустив, що війна може завершитися вже до кінця 2025 року або на початку наступного. За його словами, існує ймовірність, що бойові дії припиняться до кінця року або приблизно до лютого 2026-го.

Інші новини:

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США мирне врегулювання новини України мирні переговори Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:52Світ
У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:35Війна
Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Останні новини

22:19

Жінка-цукерочка: який зараз вигляд має вдова Миколи Мозгового

22:10

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт нявкає вночіВідео

22:09

"По чарочці": Остап Ступка висловився про свій алкоголізм

21:53

ЗМІ розкрили "сімейну імперію" Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

21:52

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
21:43

Нова начинка і смак ще кращий - рецепт ідеальних фаршированих перцівВідео

20:59

Трансмісія цього не прощає: які звички водіїв непомітно "вбивають" коробку

20:49

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

20:48

"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

Реклама
20:45

ДАСУ назвало компанії, на які з "Укренерго" виводилися найбільші кошти за каденції Кудрицького

20:35

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:27

Порошок чи гель для прання: названо засіб, який працює найкраще

19:49

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:47

Свіжі огірки без теплиці й городу: експерт розкрив сорти та покрокову схемуВідео

19:45

MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

19:34

Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

19:26

Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

19:25

Одна помилка під час варіння макаронів псує смак: вчені розповіли, як правильноВідео

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакльПогляд

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

Реклама
18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

18:26

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:16

Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

18:11

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

17:52

Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

17:49

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть зефір серед тюленів за 11 секунд

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

17:01

Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронцяВідео

17:01

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

16:58

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:48

Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

Реклама
16:10

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

15:40

Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

15:38

"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

15:36

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

15:33

Від крадіжки взуття до стусанів нареченому: найнезвичайніші весільні традиції світу

15:31

США змінюють тактику переговорів з Росією - чого чекати тепер

15:30

Майже не ламаються і служать роками: 10 найнадійніших сімейних кросоверів

15:02

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

14:46

Предки вважали його талісманом: в Україні росте рідкісний водяний горіхВідео

14:32

Заводи зупиняють виробництво популярного продукта - що відбувається з цінами

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти