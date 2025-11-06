ЗМІ розкрили 'сімейну імперію' Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

24 родичі Путіна при владі - це рекордний показник для російських правителів за останні 100 років.

Доступ до держгрошей отримали обидві офіційні дочки Путіна

Більшість посад, які отримують родичі Путіна, пов'язані з держбюджетами

Російський диктатор Володимир Путін "працевлаштував" щонайменше 24 своїх родичів на державні посади, пов'язані з великими грошима. Серед них його внучаті племінники - це вже третє покоління Путіних при владі. Про це йдеться в розслідуванні "Проєкту" під назвою "Батьки і діди", анонс якого 6 листопада в Telegram опублікувало "Агентство".

Видання зазначає, що 24 родичі Путіна при владі - це рекордний показник для російських правителів за останні 100 років. У Радянському Союзі також було поширене аналогічне "кумівство", але не в таких масштабах.

Зокрема, заробіток на державі отримали сім'ї всіх чотирьох відомих коханок Путіна - офіційної дружини Людмили Путіної-Очоретної, неофіційної дружини Аліни Кабаєвої, а також Світлани Кривоногих і Аліси Харчової. Та й самі коханки також при грошах і посадах. Людмила Путіна-Очеретна взагалі ніде не працює, але щорічно отримує сотні мільйонів рублів.

Також доступ до державних грошей отримали обидві офіційні доньки Путіна - Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Їхні чоловіки, як нинішні, так і колишні, не залишилися в образі - їм видали як державні посади, так і можливість красти гроші з бюджету РФ.

Там же - двоюрідні брати по лінії батька Євген Путін (нині покійний) та Ігор Путін, двоюрідна сестра по матері Любов Шеломова і двоюрідна сестра по батькові Любов Круглова.

Більшість посад, які отримують родичі Путіна, пов'язані з досить великими державними бюджетами. Так, Анна Цівільова, Сергій Цівільов і Михайло Путін, родичі померлого Євгена Путіна, обіймають посади в уряді та "Газпромі".

Серед інших, онуки померлого Євгена Путіна також отримали посади, пов'язані з державними грошима. Денис Путін, Дмитро Логінов і Олена Жидкова обіймають великі посади в державних структурах і мають доступ до величезних грошей. Таким чином, це вже третє покоління Путіних у владі.

Інші Путіни не відстають. Зокрема, Михайло Шеломов, родич по лінії матері - один із "гаманців" російського диктатора, як і Роман Путін, екс-співробітник ФСБ. Родичі з боку батька Путіна контролюють компанію "Русгідро". Інші сидять у РЖД, підсанкційному "Промсвязьбанку", "Газпромі", "Сибурі" та інших надзвичайно прибуткових для них державних структурах.

Роман Путіна і Кабаєвої - головні новини

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман.

