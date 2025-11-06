"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

Громадянин РФ, який відбував покарання у в'язниці, у листопаді 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію.

Окупант здійснив по українцю прицільні постріли з автомата

Окупант уперше отримав такий термін саме за розстріл воїна Сил оборони

Російський військовий Дмитро Курашов, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку, отримав довічний термін ув'язнення. Про це повідомила Служба безпеки України.

"Це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий термін саме за розстріл воїна Сил оборони", - сказано в повідомленні СБУ. відео дня

Як встановило розслідування, 27-річний громадянин РФ Курашов раніше відбував покарання в російській в'язниці за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію.

У СБУ зазначають, що в лавах ворожої армії його призначили стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

Зазначається, що 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських захисників у районі селища Приютне.

"Під час штурму росіянин розстріляв впритул воїна ЗСУ, який під час бойового зіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект", - повідомили в СБУ.

При цьому встановлено, що Курашов зробив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова і від отриманих поранень військовий ЗСУ загинув на місці.

У повідомленні також ідеться, що цього ж дня воїни Сил оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, узяли в полон Курашова і чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.

На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою і слідчими Служби безпеки, суд визнав Курашова винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

