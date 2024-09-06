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Без довготривалих відключень: Україна має шанс пройти зиму в нормальному режимі

Анна Косик
6 вересня 2024, 15:18
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Заяви багатьох експертів про можливі відключення по 20 годин на день не відповідають дійсності.
Галущенко, лампочка, энергосистема
Наразі складно оцінювати, який буде стан енергосистеми взимку / Колаж: Главред, фото: pixabay, Герман Галущенко

Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

Про це під час години запитань до уряду розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, зараз чимало експертів прогнозують по 20 чи 18 годин без світла для українців взимку.

"Насправді вони нічого не знають, тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі", - каже міністр.

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Якщо ж ворог битиме по енергосистемі України, наразі складно передбачити, як вони вплинуть на ситуацію. Будь-які оцінки наразі є умовними і нічого спільного з реальністю не мають.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також прокоментував ситуацію в енергосистемі та оцінив можливість відключень взимку. За його словами, Україна може пройти зиму навіть без відключень.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші як просто жити спокійно. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", – додав він.

Хто такий Герман Галущенко?

Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, вже з наступного тижня по всій території України Укренерго буде застосовувати максимум одну чергу відключень електроенергії. Крім того, в деякі дні відключень світла для населення не буде взагалі.

Щодо відключень світла взимку раніше експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп прогнозував, що в Україні, у зв'язку з останніми обстрілами Росії, восени та взимку відключення будуть схожими на ті, які були в липні.

Напередодні експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна попереджала, що потрібно бути готовими до найгірших сценаріїв ситуації з енергосистемою і відключенням світла взимку, навіть до 20 годин на день без електроенергії.

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