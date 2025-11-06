Ліга конференцій: "Шахтар" з великою перевагою здобув другу перемогу

"Гірники" мали суттєву перевагу і повністю контролювали гру.

"Шахтар" здобув впевнену перемогу в Лізі конференцій

Матч відбувся в польському Кракові на стадіоні Хенріка Реймана

Після трьох турів "Шахтар" має 6 очок

У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" у польському Кракові приймав ісландський "Брейдаблік" у матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь "гірників". Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

На 28-ій хвилині Бондаренко ефектним ударом у дотик замкнув навіс Назарини з кутового і вивів свою команду вперед. На 66-ій хвилині перевагу "гірників" подвоїв Кауан Еліас, який пробив на виконання в дальній кут суперника.

Ліга конференцій. Основний раунд. 3-й тур

"Шахтар" - "Брейдаблік" - 2:0

Голи: Бондаренко, 27, Кауан Еліас, 66

Попередження: Ейнарссон В., 64

"Шахтар": Різник - Азаров, Бондар, Грамм, Вінісіус Тобіас - Назарина - Мейрелліш (Швед, 75), Ізакі, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас - Кауан Еліас.

"Брейдаблік": Ейнарссон - Йонссон К., Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Йонссон А. (Ейнарссон В., 63), Лудвікссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) - Інгварссон, 70) (Б'ярнасон, 63), Торстейнссон.

Матч відбувся в польському Кракові на стадіоні Генріка Реймана.

Таким чином після трьох турів "Шахтар" має 6 очок.

"Шахтар" у Лізі конференцій стартував із важкої перемоги в Шотландії над місцевим "Абердином" (3:2), після чого зазнав поразки в номінально домашній грі від польської "Легії" (1:2).

Водночас "Брейдаблік" розгромно поступився у стартовому турі швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім здобув перше очко - вдома з фінським клубом КуПС (0:0).

