Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Ліга конференцій: "Шахтар" з великою перевагою здобув другу перемогу

Віталій Кірсанов
6 листопада 2025, 23:17
80
"Гірники" мали суттєву перевагу і повністю контролювали гру.
"Шахтар" здобув впевнену перемогу в Лізі конференцій
"Шахтар" здобув впевнену перемогу в Лізі конференцій / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Матч відбувся в польському Кракові на стадіоні Хенріка Реймана
  • Після трьох турів "Шахтар" має 6 очок

У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" у польському Кракові приймав ісландський "Брейдаблік" у матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь "гірників". Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

На 28-ій хвилині Бондаренко ефектним ударом у дотик замкнув навіс Назарини з кутового і вивів свою команду вперед. На 66-ій хвилині перевагу "гірників" подвоїв Кауан Еліас, який пробив на виконання в дальній кут суперника.

відео дня

Ліга конференцій. Основний раунд. 3-й тур

"Шахтар" - "Брейдаблік" - 2:0

Голи: Бондаренко, 27, Кауан Еліас, 66

Попередження: Ейнарссон В., 64

"Шахтар": Різник - Азаров, Бондар, Грамм, Вінісіус Тобіас - Назарина - Мейрелліш (Швед, 75), Ізакі, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас - Кауан Еліас.

"Брейдаблік": Ейнарссон - Йонссон К., Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Йонссон А. (Ейнарссон В., 63), Лудвікссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) - Інгварссон, 70) (Б'ярнасон, 63), Торстейнссон.

Матч відбувся в польському Кракові на стадіоні Генріка Реймана.

Таким чином після трьох турів "Шахтар" має 6 очок.

"Шахтар" у Лізі конференцій стартував із важкої перемоги в Шотландії над місцевим "Абердином" (3:2), після чого зазнав поразки в номінально домашній грі від польської "Легії" (1:2).

Водночас "Брейдаблік" розгромно поступився у стартовому турі швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім здобув перше очко - вдома з фінським клубом КуПС (0:0).

Футбол - новини за темою

Як повідомляв Главред, київське "Динамо" невдало стартувало в сезоні 2025/2026. Серія з п'яти нічиїх у чемпіонаті та слабкі результати в єврокубках викликали хвилю чуток у ЗМІ про можливе звільнення головного тренера Олександра Шовковського.

У центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар здобув перемогу над Динамо з рахунком 3:1. Поєдинок відбувся в неділю, 2 листопада, у Львові. Через цю поразку кияни повторили свій клубний антирекорд у протистоянні з "гірниками".

Нагадаємо, що після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем із російським паспортом.

Читайте також:

Ліга конференцій УЄФА

Ліга конференцій УЄФА - щорічне змагання футбольних клубів, що входять до складу УЄФА. Клуби претендують на участь у цій Лізі на основі результатів їхнього виступу в національних лігах і кубкових змаганнях. Це третій рівень європейського клубного футболу після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На ранніх етапах турнір мав назву "Ліга Європи 2", але у вересні 2019 року УЄФА назвала третій за значимістю клубний європейський турнір Лігою конференцій.

Змагання проводиться з сезону 2021/22, і цей турнір фактично слугує нижчим рівнем Ліги Європи УЄФА. У Лізі конференцій насамперед беруть участь команди з нижчих за рейтингом асоціацій-членів УЄФА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Шахтаря футболісти збірна України з футболу новини футболу новини спорту новини українського футболу Шахтар (Донецьк)
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Несподіваний рух: військовий попередив про активність ворога на важливому напрямку

Несподіваний рух: військовий попередив про активність ворога на важливому напрямку

23:08Фронт
Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:52Світ
У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Останні новини

00:01

Не в столиці і не у великому місті: де сховалася найдовша вулиця України

06 листопада, четвер
23:29

Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

23:17

Ліга конференцій: "Шахтар" з великою перевагою здобув другу перемогу

23:08

Несподіваний рух: військовий попередив про активність ворога на важливому напрямку

22:19

Жінка-цукерочка: який зараз вигляд має вдова Миколи Мозгового

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
22:10

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт нявкає вночіВідео

22:09

"По чарочці": Остап Ступка висловився про свій алкоголізм

21:53

ЗМІ розкрили "сімейну імперію" Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

21:52

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Реклама
21:43

Нова начинка і смак ще кращий - рецепт ідеальних фаршированих перцівВідео

20:59

Трансмісія цього не прощає: які звички водіїв непомітно "вбивають" коробку

20:49

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

20:48

"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

20:45

ДАСУ назвало компанії, на які з "Укренерго" виводилися найбільші кошти за каденції Кудрицького

20:35

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:27

Порошок чи гель для прання: названо засіб, який працює найкраще

19:49

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:47

Свіжі огірки без теплиці й городу: експерт розкрив сорти та покрокову схемуВідео

19:45

MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

19:34

Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

Реклама
19:26

Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

19:25

Одна помилка під час варіння макаронів псує смак: вчені розповіли, як правильноВідео

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакльПогляд

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

18:26

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:16

Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

18:11

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

17:52

Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

17:49

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть зефір серед тюленів за 11 секунд

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

17:01

Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронцяВідео

17:01

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

16:58

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

Реклама
16:48

Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

16:10

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

15:40

Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

15:38

"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

15:36

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

15:33

Від крадіжки взуття до стусанів нареченому: найнезвичайніші весільні традиції світу

15:31

США змінюють тактику переговорів з Росією - чого чекати тепер

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти