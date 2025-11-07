Рус
Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

Анна Підгорна
7 листопада 2025, 01:30
Діана Фаст розкрила причину, через яку не зможе представляти свою країну на Міс Всесвіт.
Діана Фаст
Міс Всесвіт-2025 учасниці - Міс Німеччина покинула конкурс / колаж: Главред, фото: instagram.com/missuniversegermany, instagram.com/dianajune

У Бангкоку, Таїланд, 2 листопада стартував конкурс краси Міс Всесвіт-2025. Уже 21 листопада громадськість дізнається ім'я найкрасивішої жінки цього року.

На жаль, достроково зі змагання вибула конкурсантка з Німеччини Діана Фаст. Про це повідомляє видання Hola!

Міс Німеччина Всесвіт-2025 зазначила, що конкурс став для неї одним із найважливіших і найзахопливіших досвідів у житті, однак їй довелося прийняти важке рішення. Фаст не поїхала до Таїланду через глибоко особисту причину - окрім змагання в її житті настають серйозні зміни, які вона вважає за необхідне прожити разом з її п'ятирічним синочком.

"Бути матір'ю - це моя найбільша відповідальність і моя найбільша радість. Нині я будую новий будинок для своєї сім'ї, тому вирішила залишитися поруч із сином на цьому важливому етапі нашого життя", - поділилася Діана Фаст.

Діана Фаст із сином
Діана Фаст із сином / фото: instagram.com/dianajune

Про конкурс Міс Всесвіт

"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".

За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

