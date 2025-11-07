Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

Читайте більше:
- Хто припинив свою участь у конкурсі Міс Всесвіт достроково
- Чому учасниця прийняла таке рішення
У Бангкоку, Таїланд, 2 листопада стартував конкурс краси Міс Всесвіт-2025. Уже 21 листопада громадськість дізнається ім'я найкрасивішої жінки цього року.
На жаль, достроково зі змагання вибула конкурсантка з Німеччини Діана Фаст. Про це повідомляє видання Hola!
Міс Німеччина Всесвіт-2025 зазначила, що конкурс став для неї одним із найважливіших і найзахопливіших досвідів у житті, однак їй довелося прийняти важке рішення. Фаст не поїхала до Таїланду через глибоко особисту причину - окрім змагання в її житті настають серйозні зміни, які вона вважає за необхідне прожити разом з її п'ятирічним синочком.
"Бути матір'ю - це моя найбільша відповідальність і моя найбільша радість. Нині я будую новий будинок для своєї сім'ї, тому вирішила залишитися поруч із сином на цьому важливому етапі нашого життя", - поділилася Діана Фаст.
Про конкурс Міс Всесвіт
"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".
За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.
