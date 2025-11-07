Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

Олексій Тесля
7 листопада 2025, 03:45
42
Дослідники зазначають, що кліматичні зміни відбуваються з лякаючою стабільністю.
Погода, Земля, глобальне потепління
Вчені констатують глобальне потепління / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати
  • Утримати підвищення глобальної температури в межах 1,5°C вже неможливо

2025 рік може стати одним із найспекотніших за всю історію кліматичних спостережень - імовірно, другим або третім після рекордного 2024-го.

Згідно з новим звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати, прискорюючи процес глобального потепління, пише Daily Mail.

відео дня

За даними фахівців, із січня до серпня 2025 року середня температура на планеті була на 1,42°C вищою, ніж у доіндустріальну епоху (1850-1900 роки). Вчені визнають, що утримати підвищення глобальної температури в межах 1,5°C тепер практично неможливо.

2024 рік уже став найтеплішим за всю історію спостережень - тоді середня температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,55°C. Ба більше, протягом останніх 26 місяців (за винятком лютого 2025-го) фіксувалися температурні рекорди. Таким чином, три останні роки стали найспекотнішими за 176 років.

Дослідники зазначають, що кліматичні зміни відбуваються з лякаючою стабільністю - процес не сповільнюється. Для порівняння: у 1750 році, до початку промислової революції, концентрація вуглекислого газу в атмосфері становила близько 278 частин на мільйон, а сьогодні вона перевищує 423 ppm, тобто зросла більш ніж на 50%.

Зростання температури вже спричиняє серйозні наслідки: прискорене танення арктичних і антарктичних льодів, скорочення льодовиків, підвищення рівня моря і почастішання екстремальних погодних явищ.

За оцінками кліматологів, за рік унаслідок танення льодовиків в океани потрапило близько 450 гігатонн води, що призвело до збільшення рівня Світового океану на 1,2 міліметра.

Зміна клімату вже проявляється по всьому світу:

  • руйнівні повені обрушилися на Африку та Азію;
  • потужні лісові пожежі охопили Європу і Північну Америку;
  • аномальна спека спостерігається майже на всіх континентах.

Зміна клімату: попередження вчених

В Україні фіксується підвищення середніх температур: зими стають теплішими, а посухи - дедалі частішими. Головна причина таких змін - глобальне потепління, спричинене накопиченням парникових газів в атмосфері. Серед них особливо виділяється вуглекислий газ (CO₂), що утворюється під час спалювання викопного палива, вирубки лісів і промислової діяльності.

Ці гази створюють так званий парниковий ефект: тепло, що надходить від Сонця, затримується в атмосфері і не залишає планету, що поступово веде до підвищення температури на Землі.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що викликало зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука глобальне потепління
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава США

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава США

06:53Війна
Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

02:04Фронт
Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

23:08Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на сьогодні 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Останні новини

06:53

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава США

06:10

Путін перейшов в контратаку до ТрампаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з білками за 23 секунди

05:30

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку зірвуть куш достатку найближчим часом

04:47

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
04:14

Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років

03:45

Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

03:10

Грошове дерево цвістиме цілий рік: секретна підгодівля для всіх рослинВідео

02:43

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Реклама
02:04

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

01:30

Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

00:54

Знайшов дружині заміну: Роман Сасанчин "засвітив" обличчя нової дівчини

00:32

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

00:01

Не в столиці і не у великому місті: де сховалася найдовша вулиця УкраїниВідео

06 листопада, четвер
23:29

Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

23:17

Ліга конференцій: "Шахтар" з великою перевагою здобув другу перемогу

23:08

Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

22:19

Жінка-цукерочка: який зараз вигляд має вдова Миколи Мозгового

22:10

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт нявкає вночіВідео

22:09

"По чарочці": Остап Ступка висловився про свій алкоголізм

Реклама
21:53

ЗМІ розкрили "сімейну імперію" Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

21:52

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:43

Нова начинка і смак ще кращий - рецепт ідеальних фаршированих перцівВідео

20:59

Трансмісія цього не прощає: які звички водіїв непомітно "вбивають" коробку

20:49

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

20:48

"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

20:45

ДАСУ назвало компанії, на які з "Укренерго" виводилися найбільші кошти за каденції Кудрицького

20:35

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:27

Порошок чи гель для прання: названо засіб, який працює найкраще

19:49

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:47

Свіжі огірки без теплиці й городу: експерт розкрив сорти та покрокову схемуВідео

19:45

MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

19:34

Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

19:26

Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

19:25

Одна помилка під час варіння макаронів псує смак: вчені розповіли, як правильноВідео

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакльПогляд

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

Реклама
18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

18:26

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:16

Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

18:11

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

17:52

Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

17:49

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть зефір серед тюленів за 11 секунд

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти