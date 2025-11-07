Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

Дослідники зазначають, що кліматичні зміни відбуваються з лякаючою стабільністю.

Вчені констатують глобальне потепління / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

2025 рік може стати одним із найспекотніших за всю історію кліматичних спостережень - імовірно, другим або третім після рекордного 2024-го.

Згідно з новим звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати, прискорюючи процес глобального потепління, пише Daily Mail.

За даними фахівців, із січня до серпня 2025 року середня температура на планеті була на 1,42°C вищою, ніж у доіндустріальну епоху (1850-1900 роки). Вчені визнають, що утримати підвищення глобальної температури в межах 1,5°C тепер практично неможливо.

2024 рік уже став найтеплішим за всю історію спостережень - тоді середня температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,55°C. Ба більше, протягом останніх 26 місяців (за винятком лютого 2025-го) фіксувалися температурні рекорди. Таким чином, три останні роки стали найспекотнішими за 176 років.

Дослідники зазначають, що кліматичні зміни відбуваються з лякаючою стабільністю - процес не сповільнюється. Для порівняння: у 1750 році, до початку промислової революції, концентрація вуглекислого газу в атмосфері становила близько 278 частин на мільйон, а сьогодні вона перевищує 423 ppm, тобто зросла більш ніж на 50%.

Зростання температури вже спричиняє серйозні наслідки: прискорене танення арктичних і антарктичних льодів, скорочення льодовиків, підвищення рівня моря і почастішання екстремальних погодних явищ.

За оцінками кліматологів, за рік унаслідок танення льодовиків в океани потрапило близько 450 гігатонн води, що призвело до збільшення рівня Світового океану на 1,2 міліметра.

Зміна клімату вже проявляється по всьому світу:

руйнівні повені обрушилися на Африку та Азію;

потужні лісові пожежі охопили Європу і Північну Америку;

аномальна спека спостерігається майже на всіх континентах.

Зміна клімату: попередження вчених

В Україні фіксується підвищення середніх температур: зими стають теплішими, а посухи - дедалі частішими. Головна причина таких змін - глобальне потепління, спричинене накопиченням парникових газів в атмосфері. Серед них особливо виділяється вуглекислий газ (CO₂), що утворюється під час спалювання викопного палива, вирубки лісів і промислової діяльності.

Ці гази створюють так званий парниковий ефект: тепло, що надходить від Сонця, затримується в атмосфері і не залишає планету, що поступово веде до підвищення температури на Землі.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що викликало зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

