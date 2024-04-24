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Сунак і Шольц обговорили в Берліні допомогу Україні: канцлер проговорився про Taurus

Яна Ставська
24 квітня 2024, 16:00
Чи змінилася позиція Шольца щодо ракет після затвердження допомоги США Україні? Читайте на Главреді.
таурус, taurus, шольц
Шольц уперся в поставках "Таурус" Україні / Колаж Главреда. Фото: MBDA Deutschland, УНІАН

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрівся в Берліні з німецьким канцлером Олафом Шольцом. З-поміж іншого, обидва лідери обговорили подальшу підтримку Україні, зазначивши, що Європі не слід розслаблятися на тлі затвердження законопроєкту щодо України від США.

Як зазначає The Guardian, Сунак наголосив, що Україна користуватиметься "непохитною підтримкою" Британії "стільки, скільки буде потрібно".

У відповідь Шольц заявив, що пакет підтримки України з боку США не звільняє Європу від зобов'язання продовжувати допомагати.

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Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км.

Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розміщений у високоміцному корпусі, форму якого оптимізовано для пробивання бетону і важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини - 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерціальна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

Він також заявив, що його позиція щодо відправки ракет Taurus в Україну не змінилася, тобто, що він виступає проти таких поставок з метою недопущення ескалації бойових дій.

Шольц також висловив бажання працювати з Великою Британією над європейським "небесним щитом".

Taurus та інша військова допомога Україні - останні новини

Шольц неодноразово категорично висловлювався з приводу передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Німецького канцлера навіть не переконали поставки Україні далекобійних засобів ураження від Британії та США.

ЗМІ пишуть, що Шольц просто заляканий ядерною ескалацією з боку Росії, у чому, зокрема, переконаний і український президент Володимир Зеленський. Сам же глава держави зазначав, що ця зброя необхідна ЗСУ, щоб вижити.

Проте на Шольца продовжують тиснути в парламенті . Депутати досі вірять, що в історії з Таурус для України є перспектива.

Протягом останніх днів Україна отримала від Британії найбільший пакет військової допомоги від цієї країни, а США нарешті затвердили законопроєкт на суму 61 млрд доларів допомоги Україні.

Сунак і Шольц обговорили в Берліні допомогу Україні: канцлер проговорився про Taurus
Ракета Taurus - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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війна в Україні військова допомога Олаф Шольц війна Росії та України Ріші Сунак Ракети Taurus
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