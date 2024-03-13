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На Шольца тиснуть та закликають його передати ракети Taurus Україні - Bloomberg

Юлія Закрепа
13 березня 2024, 14:51
Олаф Шольц стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії.
На Шольца тиснуть та закликають його передати ракети Taurus Україні - Bloomberg
Партнери Шольця закликають його передати ракети Taurus / колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, pixabay, Вікіпедія

Партнери Олафа Шольца по урядовій коаліції підштовхують канцлера Німеччини відмовитися від своєї протидії передачі крилатих ракет великої дальності Taurus Україні.

Як зазначає видання Bloomberg, у той час як російські війська, що вторглися, прагнуть закріпити свою перевагу у військах і техніці, "Зелені" і "Вільні демократи" закликають Шольца відправити зброю, яка використовується для точних ударів по захищеним цілям, таким як бункери, і має дальність дії понад 500 кілометрів.

Канцлер виправдовує свій опір, який широко підтримує його соціал-демократи, стверджуючи, що німецький персонал має бути розміщений в Україні, щоб допомогти керувати системою наведення, що потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни. Він також стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву. Опитування свідчать, що його підтримує більшість німців.

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Міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер "Вільних демократів", не згоден з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку, заявило джерело, знайоме з його думкою.

Лінднер послався на технічні зміни, спрямовані на зменшення дальності дії ракет та запобігання їх використанню проти території Росії, сказало джерело.

Роберт Хабек із партії "Зелених", міністр економіки та віце-канцлер, також симпатизує законодавцям, які підтримують відправку Taurus, і роздратований одностороннім рішенням Шольца, сказало інше джерело, знайоме з його поглядами.

Ракети для України

На Шольца вже майже рік чинять тиск, щоб він погодився на запит України на ракети. Натомість він заявляє, що Німеччина була одним із найщедріших прихильників уряду в Києві, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 млрд доларів.

"Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, ППО різних видів", - заявив Шольц журналістам.

Звертаючись до проблеми Taurus, він сказав, що його робота як канцлера - "бути точним і не викликати будь-яких очікувань, що вводять в оману".

Ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством MBDA Deutschland GmbH та шведською Saab Dynamics AB.

На Шольца тиснуть та закликають його передати ракети Taurus Україні - Bloomberg
Що відомо про ракети Taurus / Инфографика: Главред

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і Шольц підписали важливий договір для України. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну.

Олаф Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину. Німецький канцлер пояснив, що ракети Taurus є зброєю дуже далекої дії. При цьому він вважає, що потрібно сконцентруватися на тому, що зараз дійсно і першочергово потрібно Україні.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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війна в Україні новини Німеччини Олаф Шольц Ракети Taurus
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