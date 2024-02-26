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Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину

Альона Вороніна
26 лютого 2024, 16:45
Німецький канцлер вважає, що надання Україні таких ракет може втягнути ФРН у війну.
Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину
Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину/ коллаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре висловився проти того, щоб надавати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє RND. На його думку, надання Україні таких ракет може втягнути Німеччину у війну.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (мова про дальність ракет Taurus – ред.). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", – зазначив Шольц.

Німецький канцлер пояснив, що ракети Taurus є зброєю дуже далекої дії, і додав, що "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині". За його словами, "це знає кожен, хто мав справу з цією системою".

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При цьому Шольц вважає, що зараз потрібно сконцентруватися на тому, що зараз дійсно і першочергово потрібно Україні. Він зазначає, що він "роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про Taurus".

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово з Німеччини", – сказав Шольц.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Чи може Україна отримати ракети Taurus

Раніше Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus. Олаф Шольц вважає, що для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.

Також раніше у Politico зазначали, що смерть Навального може пришвидшити передачу Taurus Україні. Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки таких ракет в Україну.

Нагадаємо, 22 лютого Бундестаг ухвалив надважливе рішення, яке збільшує шанси на отримання далекобійних ракет Taurus. Документ, який рекомендує передати Україні далекобійні ракети, підтримали 382 депутати.

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