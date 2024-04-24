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"Хабар - це для публіки": ЗМІ назвали справжню причину арешту заступника Шойгу

Юрій Берендій
24 квітня 2024, 13:25
За даними ЗМІ, заступника Шойгу арештували через підозру у державній зраді.
'Хабар - це для публіки': ЗМІ назвали справжню причину арешту заступника Шойгу
Стали відомі нові деталі арешту заступника міністра оборони Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, суди загальної юрисдикції Москви

23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, займався питаннями закупівель військової продукції, будівництва та реконструкції об'єктів Міноборони РФ, затримали за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомив Слідчий комітет Росії, однак, справжня причина арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова - держзрада. Про це повідомляє видання Nexta з посиланням на російські ЗМІ.

"Хабар - це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть - скандал великий: усе-таки заступник міністра оборони", - каже одне з джерел.

Зазначається, що за корупцію його б ніхто затримувати не став, адже про корупцію у Кремлі давно всі знали. За даними ЗМІ, Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду.

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Крім того, вказується, що російські правоохоронні органи почали збирати компромат на Тимура Іванова ще з 2017 року.

Водночас, 24 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого звинувачують у отриманні хабаря в особливо великому розмірі, відправили в СІЗО. Про це повідомив Telegram-канал судів загальної юрисдикції Москви.

Зазначається, що Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. За висновками слідства, він опікувався питаннями будівництва та капітального ремонту об'єктів Міноборони РФ. Слідство вважає, що Іванов отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міністерства, вступивши у злочинну змову з третіми особами.

Хто такий Тимур Іванов

Іванов Тимур - російський державний діяч, заступник міністра оборони Російської Федерації з 23 травня 2016 року. Дійсний державний радник Російської Федерації 1 класу, кандидат економічних наук, повідомляє Вікіпедія.

З 2022 року за підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями США, Великої Британії, Європейського союзу та низки інших країнПерейти до розділу "Санкції". Увечері 23 квітня 2024 року затриманий СК РФ за обвинуваченням в отриманні хабара в особливо великому розмірі (стаття 290 КК РФ) і відправлений під арешт на 2 місяці.

Війна "кланів" в Росії - останні заяви Шойгу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сербський найманець Деян Берич звернувся до президента Росії Володимира Путіна зі скаргами на негативне ставлення до сербів, які приєдналися до армії РФ. Цю атаку спрямували секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев і міністр оборони Сергій Шойгу на "заступника Путіна" - генерального директора "Роснєфті" Ігоря Сечіна. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про намір Москви "підвищити інтенсивність" атак на Україну.

Міністерство оборони Росії повідомило, що Франція висловила готовність до діалогу щодо України або розгляду можливості проведення мирних переговорів. Проте, у Парижі спростували заяви РФ.

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