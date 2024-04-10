Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче постачати Україні ракети Taurus

Зеленський сказав, що Україні потрібна зброя, щоб вижити, і він "просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю".

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Шольц не хоче постачати Україні Taurus: Зеленський назвав причину / Колаж Главред, фото: uk.wikipedia.org, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні крилаті ракети Taurus. За його словами, відмова Шольца пов'язана з ядерними погрозами країни-агресора РФ. При цьому український лідер упевнений, що це не захистить світ від ядерної загрози з боку Росії.

"Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь", - сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

На запитання про те, чи пов'язане рішення Шольца щодо Taurus з ядерними погрозами російського диктатора Путіна, Зеленський відповів ствердно.

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"Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", - додав президент України.

Ракети Taurus - що про них відомо / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, Україні потрібна зброя, щоб вижити, і він "просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю". Президент мав на увазі німецькі ракети Taurus, а також американські ракети малої дальності ATACMS і винищувачі F-16.

"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", - сказав він.

Також у своєму інтерв'ю Зеленський дав зрозуміти, що зараз велика надія українців полягає в мільярдному пакеті допомоги американців, який місяцями блокують республіканці в Конгресі.

Інтерв'ю Зеленського Bild - про що говорив президент

Президент Володимир Зеленський натякнув у розмові з журналістами, що вважає цілком імовірним наступ російських окупантів на Харків.

"Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків - одна зі столиць України, у нього велике символічне значення Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", - висловився глава держави.

За словами Зеленського, в України є план контрнаступу.

"Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату", - сказав глава держави.

Також Зеленський висловився про переговори з РФ і заморожування війни. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін використовує заморозку війни лише для підготовки до нового нападу.

"Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але це лише, доки Росія не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку", - зазначив глава держави.

Передача ракет Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну.

Партнери Шольца в урядовій коаліції підштовхують канцлера відмовитися від протидії передачі крилатих ракет Taurus Україні. Однак Шольц стурбований можливим використанням ракет проти Росії та побоюється розміщення німецьких солдатів в Україні, що зробить їх учасниками війни.

Німецька опозиція ХДС/ХСС вимагає пояснень від канцлера Олафа Шольца щодо його висновків про передачу Україні ракет Taurus, які, за його словами, можуть втягнути Німеччину у війну з Росією. Парламентарії хочуть з'ясувати, як канцлер дійшов таких висновків без підтверджень від військових або виробника ракет.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею свого британського колеги Девіда Кемерона про обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійну зброю.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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