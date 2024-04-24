Коли Байден підпише законопроект про допомогу Україні: в ОП назвали чітку дату

Глава Офісу президента України зазначив, що за новим законопроектом допомоги від США Сили оборони отримають всю необхідну для них зброю.

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Єрмак розповів, коли Байден підпише законопроект про допомогу Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент США Джо Байден вже сьогодні може підписати відповідний законопроект, який передбачає допомогу Україні на загальну суму понад 60 мільярдів доларів. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Офісу президент Андрій Єрмак.

Єрмак нагадав, що за ухвалення відповідного закону у Сенаті проголосували 46 представників Демократичної партії та 31 представник Республіканської, у той час як лише 18 виступили проти. За словами Єрмака, це свідчить про тверду двопартійну підтримку України.

"Зараз залишився останній крок - це підписання цього законопроекту президентом Байденом. Вчора, напередодні голосування, я говорив з радником (президента США - ред.) з національної безпеки Джейком Салліваном, і він запевнив, що цей законопроект буде негайно підписаний, щойно опиниться на столі у президента Байдена. Розуміємо, є різниця у часі в сім годин, але очікуємо сьогодні на це підписання", - сказав керівник ОП. відео дня

Він також зазначив, що пакет допомоги від США буде включати все необхідне, включаючи ракети ATACMS.

"Рівень співпраці між військовими відомствами наших країн дає абсолютно чітку віру в те, що у цьому великому пакеті будуть усі найменування, про які ми увесь час говоримо", - заявив Єрмак.

Він також впевнений, що Україна отримає нові комплекси Patriot, які допоможуть захистити українські міста. Він зазначив, що постачання зброї буде здійснено "в дуже стислий термін".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання в підписанні "потужної" угоди про співпрацю із Сполученими Штатами у військовій сфері.

"Ми очікуємо підписання цієї угоди дуже скоро, і це буде дійсно дуже вагомим кроком щодо укріплення нашої оборонної спроможності", - сказав Єрмак.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопроект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США для України - перший пакет допомоги від США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 квітня у США проголосували за надання Україні пакету допомоги. Палата представників підтримала законопроект про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за цю допомогу та сподівається на швидке підтримання законопроекту в Сенаті та його підписання Байденом.

Згодом, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої обговорили надання першого пакета оборонної допомоги Україні.

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