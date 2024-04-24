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Україну накрив пил із Сахари: українці публікують відео "брудного" дощу

Альона Вороніна
24 квітня 2024, 12:58
Пил залишатиметься в атмосфері над нашою країною аж до п'ятниці. Він відступить у період з п'ятниці на суботу.

Пыль из Сахары
Україну накрив пил із Сахари/ колаж: Главред, фото: "Суспільне Черкаси", Укргідрометцентр

Україну у середу, 24 квітня, накрив пил, який принесло у нашу державу з Сахари.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Зазначається, що зараз він помітний у південних та центральних областях нашої країни, але вже поширюється на північ.

відео дня

"Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ", – йдеться у повідомленні.

Оскільки зараз на більшій частині нашої країни панує циклон, то краплі води будуть перехоплювати частинки пилу у хмарах та під час випадання опадів. Тому цей пил буде швидше вимиватися з атмосфери. Але у деяких частинах країни через це явище хмари можуть набувати жовтуватого відтінку, а самі дощові краплі під час випадання будуть з пилом.

"Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься", – зазначили в Укргідрометцентрі.

Пиль из Сахары
Пиль із Сахари вже в Україні/ Укргідрометцентр

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Українці фіксують випадання "брудного" дощу

У Херсонському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вночі та вранці 24 квітня на території обласного центру було зафіксовано пил і пісок із Сахари. Його зафіксували на Агрометеорологічній станції Херсона.

" Активний циклон з південно-західної Європи висотними потоками приніс пил та пісок, які при випадінні зливового дощу залишили слід на поверхнях предметів, рослинах", – зазначають у Центрі.

Пыль из Сахары
Пил із Сахари/Херсонський обласний центр з гідрометеорології

Тим часом українці діляться фото і відео "брудного" дощу, який уже випав на півдні України.

Пыль из Сахары в Украине
Пил із Сахари в Україні/ скрін

Дивіться відео випадання "брудного" дощу в Україні:

Раніше повідомлялося, що Афіни накрила імла від пилу із Сахари. Пейзажі грецької столиці стали схожі на марсіанські через піщану бурю.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що Україну накриває новий циклон. Дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. Місцями будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У той же час синоптики розповіли, коли прийде потепління, але водночас зазначили, що Україну найближчим часом накриє штормовий циклон. Синоптики прогнозують сильні дощі, грози та потужний вітер – до 20 м/с.

Синоптик Наталія Птуха назвала дати, коли холоди відступлять і в Україну прийде потепління. Швидкого повернення тепла чекати не варто, але стовпчики термометрів підніматимуться дедалі вище й вище.

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