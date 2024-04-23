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Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії: що отримає Україна

Юрій Берендій
23 квітня 2024, 18:41
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив деталі нового пакету допомоги для України і згадав про довгострокові гарантії підтримки.
Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії: що отримає Україна
Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Укроборонпром

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього ввійдуть мільйони набоїв для стрілецької зброї, сотні одиниць техніки та ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Про це він сказав у Варшаві в вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", – заявив Ріші Сунак.

Він повідомив, що пакет допомоги включатиме в себе 400 одиниць техніки, 4 мільйони набоїв, 60 човнів для водних рейдів, системи протиповітряної оборони та ще один партію ракет Storm Shadow високої точності з дальнім радіусом дії.

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"І це позначить історичне зобов’язання збільшити фінансування на оборону до 2,5% ВВП… Тож на додачу до наших довгострокових безпекових гарантій ми надаємо сьогодні довгострокові гарантії фінансування. Щонайменш поточний рівень військової підтримки України на кожен наступний рік, коли це буде потрібно.", - зазначив Сунак.

Також, він відзначив, що це найдовшотриваліше зобов'язання, яке надавала будь-яка держава Україні.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Військова допомога Україні - пакет допомоги від Британії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Офісі британського прем'єра зазначали, що вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відправиться до Польщі, де оголосить про найбільший у історії пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Пізніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і висловив подяку за виділення нового пакета допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Британія не планує допомагати Україні у збитті "Шахедів", подібно до ситуації в Ізраїлі, через страх ескалації конфлікту в Європі.

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війна в Україні новини Великобританії військова допомога Ріші Сунак
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