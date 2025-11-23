Рус
Стало менше чоловіків, які намагаються незаконно втекти з України - ДПСУ

Віталій Кірсанов
23 листопада 2025, 11:37
Останнім часом кількість спроб незаконного перетину кордону йде на спад, кажуть у ДПСУ.
Стало менше чоловіків, які намагаються незаконно втекти з України
Стало менше чоловіків, які намагаються незаконно втекти з України / колаж: Главред, ілюстративне фото: t.me/DPSUkr

  • Пік затримання порушників на кордоні цього року припадав на серпень
  • Прикордонники продовжують щодня затримувати "ухилянтів"

Починаючи з вересня 2025 року в Україні фіксується тенденція до зменшення кількості осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Однак порушників все ж продовжують затримувати щодня, повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За останній час кількість спроб незаконного перетину кордону йде на спад", - сказав Демченко.

Він уточнив, що пік затримання порушників на кордоні цього року припадав на серпень.

"Починаючи з вересня і станом на зараз є тенденція до зменшення і, на щастя, не бачимо, щоб навіть в окремі дні суттєво збільшувалася кількість охочих незаконно перетнути кордон", - зазначив Демченко.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що прикордонники продовжують щоденно затримувати тих, хто намагається втекти з України, як на лінії кордону, так і в прикордонні, коли вони намагаються дістатися до прикордонного рубежу.

Крім того, за словами Демченка, зросла кількість організованих груп, які за винагороду намагаються переправити чоловіків за межі України.

"Кількість таких протиправних груп викрито більше, ніж минулого року. Не суттєво, але є збільшення", - наголосив Демченко.

Стало менше чоловіків, які намагаються незаконно втекти з України - ДПСУ

Дивіться заяву Демченка

Виїзд за кордон українців - новини за темою

Як повідомляв Главред, у серпні уряд оновив правила перетину кордону. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що чоловіки 18-22 років зможуть вільно виїжджати з України і повертатися під час воєнного стану.

Також економіст і експерт із міграційної політики Андрій Гайдуцький припустив, що в майбутньому вікову межу можуть підняти до 25 років. Він пояснив, що під час тривалої війни країна зіткнеться з нестачею людських ресурсів в армії та економіці через низьку народжуваність і відтік населення.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський пояснив, що дозвіл чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон ухвалили насамперед для того, щоб якомога більше українських підлітків закінчували школу саме в Україні. За його словами, якби цього не зробили, у старших класах могло б не залишитися хлопців, а молодь рідше вступала б до українських університетів.

мобілізація війна в Україні ДПСУ перетинання кордону новини України новини України та світу
Країни ЄС передали США новий мирний план - що в ньому змінили та як реагує Європа

