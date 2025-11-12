Рус
"Був радий": відомий артист розповів, де служить після мобілізації

Віталій Кірсанов
12 листопада 2025, 18:44
У серпні Олександр Кварта був мобілізований співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Олександр Кварта розповів, де служить після мобілізації
Олександр Кварта розповів, де служить після мобілізації

Ви дізнаєтеся:

  • Де зараз служить Олександр Кварта
  • Чи продовжує співак займатися своєю професійною діяльністю

Український композитор і співак Олександр Кварта, якого мобілізували наприкінці серпня до Збройних сил України, 12 листопада в Instagram розповів, що зараз служить у складі Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

"Продовжую займатися своєю професійною діяльністю у складі окремої президентської бригади. Був радий співати разом із Do diez Band у благодійному концерті", - написав артист.

25 серпня Кварта розповів, що був мобілізований співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Для того щоб наблизити перемогу, разом із моїми побратимами, друзями, бійцями зараз я проходжу навчання в лавах ЗСУ. На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. Я з міркувань ТЦК став кориснішим у лавах ЗСУ - не перекриваючи волонтерські збори, а з автоматом у руках і в окоп", - заявив співак.

Наприкінці вересня артист розповів, що перебуває на навчаннях і проходить базову загальновійськову підготовку.

Про персону: Олександр Кварта

Олександр Кварта - український артист, який став відомим завдяки участі в різних талант-шоу. Його харизматичність та особливий музичний стиль, зокрема, у пісні "Сеньйорита, я закоханий", зробили його популярним співаком в Україні та за її межами.

