"Був радий": відомий артист розповів, де служить після мобілізації

У серпні Олександр Кварта був мобілізований співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Олександр Кварта розповів, де служить після мобілізації / колаж: Главред, фото: instagram.com/avkvarta

Український композитор і співак Олександр Кварта, якого мобілізували наприкінці серпня до Збройних сил України, 12 листопада в Instagram розповів, що зараз служить у складі Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

"Продовжую займатися своєю професійною діяльністю у складі окремої президентської бригади. Був радий співати разом із Do diez Band у благодійному концерті", - написав артист. відео дня

25 серпня Кварта розповів, що був мобілізований співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Для того щоб наблизити перемогу, разом із моїми побратимами, друзями, бійцями зараз я проходжу навчання в лавах ЗСУ. На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. Я з міркувань ТЦК став кориснішим у лавах ЗСУ - не перекриваючи волонтерські збори, а з автоматом у руках і в окоп", - заявив співак.

Наприкінці вересня артист розповів, що перебуває на навчаннях і проходить базову загальновійськову підготовку.

Про персону: Олександр Кварта Олександр Кварта - український артист, який став відомим завдяки участі в різних талант-шоу. Його харизматичність та особливий музичний стиль, зокрема, у пісні "Сеньйорита, я закоханий", зробили його популярним співаком в Україні та за її межами.

