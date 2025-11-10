"Завтра прибути до ТЦК": 23-річна зірка TikTok оголосила про мобілізацію до ЗСУ

Виконавиця хіта "Парова машина" добровільно вступила до лав ЗСУ.

https://glavred.net/stars/zavtra-pribyt-v-tck-23-letnyaya-zvezda-tiktok-obyavila-o-mobilizacii-v-vsu-10714025.html Посилання скопійоване

Ярина Квасній мобілізувалася до ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ярина Квасній

Ви дізнаєтеся:

Ярина Квасній заявила, що мобілізувалася до ЗСУ

Де служить співачка

Співачка і літературознавиця Ярина Квасній, яка стала знаменитою в TikTok завдяки своєму виконанню пісні "Парова машина", розповіла про те, що мобілізувалася до Збройних сил України. За словами дівчини в інтерв'ю OBOZ.UA, це було її добровільним рішенням.

Ярина розповіла, що після раптової хвилі популярності вона залишила навчання в престижному університеті Києво-Могилянська академія і влаштувалася на роботу. Незабаром після цього вона подала документи для мобілізації.

відео дня

Ярина Квасній - Парова машина / фото: instagram.com, Ярина Квасній

"У травні минулого року я подала документи в ТЦК - і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала: або про мене забули, або я не підходжу, або... навіть не знаю що. Спочатку хвилювалася, потім намагалася здогадатися, потім просто морилася - здавалося, що нічого не вийде. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували і сказали: "Завтра прибути до ТЦК". І я помчала до Києва", - пригадала військовослужбовець.

Ярина хотіла тримати в секреті своє рішення навіть від рідних. Дівчина сказала батькам, що їде до столиці на курси. Батько військовослужбовиці також зараз перебуває на фронті.

Ярина Квасній - родина / фото: instagram.com, Ярина Квасній

"Мама дуже стресонула, і тато теж. І я розумію: на їхньому місці, можливо, поводилася б так само. Не знаю, що собі уявила, коли думала, що зможу тримати це в секреті, сказала, що їду на одні курси під Київ. Напевно, зараз би вже якось більш обдумано вчинила", - поділилася Квасній.

Зараз зірка TikTok служить у Першому окремому медичному батальйоні. Дівчина не має медичної освіти, тому займається евакуацією поранених та їхнім супроводом.

Ярина Квасній - ЗСУ / фото: instagram.com, Ярина Квасній

"За офіційними документами моя посада - санітарка в передовому хірургічному відділенні, але фактично я займаюся реєстрацією поранених, координую наступні етапи евакуації та супроводжую", - розповіла Ярина Квасній.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Настя Каменських влаштувала святковий концерт до Геловіну в Північній Кароліні. З глядачами співачка спілкувалася російською мовою і виконувала свої старі російськомовні хіти.

Також російська співачка Алла Пугачова дала пораду молодим людям, які тільки починають свій шлях у житті. Для Примадонни це питання виявилося несподіваним, але вона швидко знайшлася і дала мудру настанову.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред