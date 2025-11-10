"Завтра прибути до ТЦК": 23-річна зірка TikTok оголосила про мобілізацію до ЗСУ

Ви дізнаєтеся:
- Ярина Квасній заявила, що мобілізувалася до ЗСУ
- Де служить співачка
Співачка і літературознавиця Ярина Квасній, яка стала знаменитою в TikTok завдяки своєму виконанню пісні "Парова машина", розповіла про те, що мобілізувалася до Збройних сил України. За словами дівчини в інтерв'ю OBOZ.UA, це було її добровільним рішенням.
Ярина розповіла, що після раптової хвилі популярності вона залишила навчання в престижному університеті Києво-Могилянська академія і влаштувалася на роботу. Незабаром після цього вона подала документи для мобілізації.
"У травні минулого року я подала документи в ТЦК - і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала: або про мене забули, або я не підходжу, або... навіть не знаю що. Спочатку хвилювалася, потім намагалася здогадатися, потім просто морилася - здавалося, що нічого не вийде. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували і сказали: "Завтра прибути до ТЦК". І я помчала до Києва", - пригадала військовослужбовець.
Ярина хотіла тримати в секреті своє рішення навіть від рідних. Дівчина сказала батькам, що їде до столиці на курси. Батько військовослужбовиці також зараз перебуває на фронті.
"Мама дуже стресонула, і тато теж. І я розумію: на їхньому місці, можливо, поводилася б так само. Не знаю, що собі уявила, коли думала, що зможу тримати це в секреті, сказала, що їду на одні курси під Київ. Напевно, зараз би вже якось більш обдумано вчинила", - поділилася Квасній.
Зараз зірка TikTok служить у Першому окремому медичному батальйоні. Дівчина не має медичної освіти, тому займається евакуацією поранених та їхнім супроводом.
"За офіційними документами моя посада - санітарка в передовому хірургічному відділенні, але фактично я займаюся реєстрацією поранених, координую наступні етапи евакуації та супроводжую", - розповіла Ярина Квасній.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! "Парова машина" - автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменне музпереосмислення у виконанні гурту DakhDaughters #пісня#музика#лесяквартиринка#кіностудіядовженка#шулявка#акустика#співаємо#олексій#вспишка#відео#спів#українське #Україна#співаємо#дахдотерс#дах#паровамашина#singing#singing #singing#song#songs#ukrainian#ukrainiangirl#ukrainiansong♬ оригінальний звук - Kvas.nii
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Настя Каменських влаштувала святковий концерт до Геловіну в Північній Кароліні. З глядачами співачка спілкувалася російською мовою і виконувала свої старі російськомовні хіти.
Також російська співачка Алла Пугачова дала пораду молодим людям, які тільки починають свій шлях у житті. Для Примадонни це питання виявилося несподіваним, але вона швидко знайшлася і дала мудру настанову.
Вас може зацікавити:
- У 51-річного Сергія Реброва з'явилася ще одна дитина - деталі
- Притула розкрив правду про службу чоловіка Маші Єфросиніної
- "Легше з хлопцями": MELOVIN зізнався, чому досі самотній
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред