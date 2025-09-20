Чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон: Зеленський чітко пояснив

Зеленський вважає, що українських біженців у країнах Європи чекають неохоче.

Зеленський розповів, навіщо дозволили виїзд за кордон чоловікам 18–22 років / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Виїзд 18-22-річних дозволили, щоб більше молоді закінчувало школу в Україні

Уряд хоче, щоб молоді людив ступали до українських ВНЗ

Президент України Володимир Зеленський назвав головну причину, чому уряд дозволив чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон. Заява українського лідера пролунала під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами президента, рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки було продиктоване, зокрема, тим, щоб школу в Україні закінчувало якомога більше молоді.

Зеленський пояснив, що якби це рішення не ухвалили, у майбутньому в старших класах не залишилося б хлопців, а молодь не вступала б до українських університетів.

"Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу й університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є", - розповів Зеленський.

Ще одна причина ухвалення закону це те, що українських біженців у країнах Європи чекають неохоче.

"В Європі не хочуть, щоб більше українців їздило. Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу", - сказав президент.

Чи справді молодь масово залишає країну - що кажуть у ДПСУ

У Державній прикордонній службі запевняють, що масового виїзду молоді не відбувається.

"Апелювати цифрами не буду. Але від 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового впливу на пасажиропотік ця категорія не несе", — прокоментував ситуацію Демченко у коментарі для РБК-Україна.

Він також додав, що частина молодих людей виїжджає за кордон, проте інші їхні ровесники повертаються в Україну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 26 серпня ввечері повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.

Пізніше Главред розповів, які документи потрібні чоловікам 18-22 років для виїзду за кордон. Закордонного паспорта буде мало для перетину кордону.

Тим часом доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький вважає, що виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам, яким більше 22 років. За його словами, згодом може бути ухвалене рішення про відкриття кордонів для чоловіків до 25 років.

