Чи можливе розширення мобілізації в Україні – відповідь Зеленського

Президент додав, що партнери України також піднімають питання мобілізації.

Зеленський розповів про мобілізацію / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви:

Питання мобілізації одне з найскладніших

Чисельність української армії не можна порівнювати з російською

Зараз система мобілізації працює за рішенням армії

Президент України Володимир Зеленський сказав, чи можливе розширення мобілізації. Він підкреслив, що це одне з найскладніших питань для держави, армії та суспільства. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Так, на запитання журналіста щодо збільшення мобілізації через тимчасові відступи на фронті, Зеленський відповів: "Питання про людей є найчутливішим і найскладнішим для мене, для солдатів, для людей, для суспільства і для партнерів".

За його словами, чисельність української армії не можна порівнювати з російською через різницю в масштабах країн.

Він наголосив, що навіть якщо військові просять мобілізувати більше людей, треба враховувати потреби суспільства: люди працюють, платять податки, а ці кошти йдуть на оборону.

"Тому потрібно знайти баланс", - зауважив президент.

Зеленський також додав, що зараз система мобілізації працює за рішенням армії, яка ухвалила призов приблизно 30 000 осіб на місяць.

"Партнери України піднімають це питання, але вони не перебувають на полі бою і не стикаються з реаліями, з якими зіштовхується країна", - підсумував глава держави.

Можливе посилення мобілізації

Військовий експерт Іван Тимочко раніше говорив, що найближчим часом можливе посилення мобілізації.

За його словами, автоматичне взяття чоловіків на військовий облік в Україні дозволить місцевим органам швидше реагувати на потреби мобілізації.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах. Добровольців 60+ не залучатимуть до штурмових бригад, однак вони можуть виконувати інші завдання, де не потрібні надмірні фізичні навантаження.

Нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва.

Також відомо, що Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13634, який може радикально змінити правила відстрочок від мобілізації, особливо для студентів, учнів профтехучилищ та освітян. Якщо його ухвалять, право на відстрочку збережуть лише ті, хто відповідає низці нових суворих умов.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

