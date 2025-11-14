Рус
У Раді пропонують заборонити виїзд за кордон частині українців - що відомо

Руслана Заклінська
14 листопада 2025, 21:05оновлено 14 листопада, 21:55
Парламент зареєстрував законопроєкт, який заборонить виїзд за кордон порушникам правил військового обліку.
У Раді пропонують заборонити виїзд за кордон частині українців - що відомо
Виїзд за кордон українців / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Коротко:

  • У Раді зареєстрували законопроєкт №14210 про обмеження виїзду
  • Обмеження стосуватимуться порушників військового обліку з пільговим бронюванням
  • Працівники за стандартною процедурою зможуть виїжджати

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який може суттєво змінити правила виїзду українців за кордон у період воєнного стану. Документ пропонує розширити перелік підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян України. Ініціатива з'явилася 14 листопада на сайті парламенту.

Автори законодавчої пропозиції - п’ятеро народних депутатів із різних фракцій:

  • Ірина Фріз ("Європейська солідарність")
  • Юрій Мисягін ("Слуга народу")
  • Дмитро Припутень ("Слуга народу")
  • Роман Костенко ("Голос")
  • Соломія Бобровська ("Голос")

Попри реєстрацію документа, його повний текст і пояснювальну записку поки що не оприлюднили.

Кому можуть заборонити виїзд

Нардеп Ірина Фріз пояснила, що новий законопроєкт №14210 спрямований не на заборону виїзду всім заброньованим, а виключно на обмеження виїзду для тих, хто порушив правила військового обліку й отримав пільгове бронювання. За її словами, виїзд пропонують заборонити українцям, які не оновили вчасно свої данні, але отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення.

"Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання", - наголосила депутатка.

Виїзд за кордон українців - новини за темою

Як повідомляв Главред, у серпні уряд оновив правила перетину кордону. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що чоловіки 18-22 років зможуть вільно виїжджати з України та повертатися під час воєнного стану.

Також економіст і експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький припустив, що в майбутньому вікову межу можуть підняти до 25 років. Він пояснив, що за тривалої війни країна зіткнеться з нестачею людських ресурсів у війську та економіці через низьку народжуваність і відтік населення.

Крім цього, президент Володимир Зеленський пояснив, що дозвіл чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон ухвалили передусім для того, щоб якомога більше українських підлітків закінчували школу саме в Україні. За його словами, якби цього не зробили, у старших класах могло б не залишитися хлопців, а молодь рідше вступала б до українських університетів.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    мобілізація війна в Україні перетинання кордону новини України
