США допомогли Україні потопити крейсер Москва: у NYT з'ясували деталі

Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі після удару українськими ракетами Нептун / Колаж Вікіпедія, Укрпошта

США надали розвідувальні дані, які допомогли українським Силам оборони виявити і завдати удару по флагману Чорноморського флоту РФ - крейсеру Москва.

Отримана інформація та влучність захисників України призвели до затоплення корабля, що стало серйозним ударом для Росії та найзначнішою втратою для будь-якого флоту за 40 років. Про це пише The New York Times з посиланням на представників США.

"Дані американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет Нептун", – пише видання.

Офіційні особи відмовилися уточнити, яка саме інформація була передана, але один чиновник сказав, що вона виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі в 65 морських милях на південь від Одеси.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі прокоментував повідомлення в лондонській газеті Times про те, що літак-розвідник ВМС P-8 з авіабази Сігонелла в Італії відстежував крейсер до того, як його підбили українськими ракетами Нептун.

"Жоден з літаків P-8 ВМС США, що виконують ці місії з патрулювання повітряного простору, не надавав інформацію про цілі", - запевнив він.

Один з чиновників додав, що українці запитували американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Ті ідентифікували його як Москву і підтвердили його місцезнаходження, потім українці націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

читайте такожВантаж 200 для РФ: розвідка США допомагає Україні вбивати російських генералів - NYTІнші офіційні особи стверджують, що американська розвідка зіграла "вирішальну роль" у потопленні українцями крейсера Москва.

Співрозмовники видання підкреслили, що в адміністрації американського лідера Джо Байдена прагнули зберегти в секреті бойову і морську розвідку, якою вони ділилися з українцями, побоюючись, що це буде сприйнято як ескалація та спровокує главу РФ Володимира Путіна на ширшу війну.

"Але в останні тижні США направили в Україну більш важке озброєння і запросили у Конгресу додаткову військову, економічну і гуманітарну допомога в розмірі $33 мільярдів, демонструючи, як швидко змінюються їхні обмеження щодо підтримки України", – пишуть автори статті.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозних пошкоджень і почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Зазначимо, Росія заперечує, що українські ракети зіграли будь-яку роль у загибелі крейсера Москва. Там повідомляють, що пожежу на борту спровокував вибух боєприпасів.

Незалежні російські новинні агентства, що базуються за межами країни, повідомили, що близько 40 людей загинули і ще 100 дістали поранень, коли військове судно було пошкоджено і затонуло.

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