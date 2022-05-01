Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову / Фото Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, в ході якої обговорили допомогу Україні в розмірі 33 млрд доларів.

"Держсекретар відзначив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії", - йдеться в повідомленні Держдепу США.

Сам Блінкен написав у Twitter:

"Поговорив з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з приводу наших зустрічей у Києві. Я розповів про останні кроки США на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої, нічим не спровокованої війни Кремля".

Блінкен також повідомив про повернення американських дипломатів в Україну, включаючи перші візити до Львова на цьому тижні та плани повернутися до Києва якомога швидше.

Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили звернення Байдена до Конгресу США про надання безпеки, економічної та гуманітарної допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів, щоби дати Україні можливість перемогти у війні з Росією.

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Як повідомляв Главред, 25 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів. Також було анонсовано повернення співробітників посольства США в Україну.

Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, зокрема міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Україна має повне право атакувати територію Росії. За його словами, в Лондоні не проти, щоби для цього застосували західне озброєння.

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