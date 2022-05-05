На крейсері Москва була ядерна зброя: чи може РФ завдати удару з інших кораблів у Чорному морі

На борту крейсера Москва були ракети з ядерними боєголовками / Фото mil.ru

На борту затонулого російського ракетного крейсера Москва були ракети з ядерними боєголовками. У Чорному морі у країни-агресора є ще 20 кораблів. Серед них також напевно є такі, які несуть тактичну ядерну зброю.

Таку думку озвучив перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков, пише Оbozrevatel.

За його словами, на борту Москви було "щонайменше дві ракети з ядерними боєголовками", однак ця зброя, що лежить на дні моря, не представляє небезпеки.

"З ядерних боєголовок ніякого витоку бути не може, тому що там стоїть великий захист. Якщо вони не пошкоджені. А вони, я впевнений, не пошкоджені, тому що на сьогоднішній день радіаційний фон там не підвищений", – пояснив Лупаков.

Офіцер вважає, що кораблі РФ, що зайшли в Чорне море, напевно мають на борту крилаті ракети Калібр і тактичну ядерну зброю. Удар по будь-якому місту з такої зброї завдасть шкоди, яку можна порівняти з "половиною Хіросіми або половиною Нагасакі". Однак на застосування ядерної зброї окупанти не наважаться, оскільки, випустивши таку ракету, одразу отримають удар у відповідь від союзника України.

"Щойно буде застосовано навіть тактичну зброю, одразу ж парочка стратегічних ударів буде нанесена по Москві, і на цьому питання буде закрито", – підкреслив офіцер.

Ядерна загроза

27 квітня російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами - мовляв, якщо "хто-небудь з боку" втрутиться в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито буде наносити "блискавичні удари".

При цьому в Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї попри недавню ескалацію риторики Москви.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь. Зазначається, що у разі реальної ядерної загрози британський уряд не проводитиме попередні консультації з союзниками, а ухвалить рішення самостійно.

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що якщо в Кремлі вирішать використовувати ядерну зброю проти України, то удар може бути завдано по центральному півдню нашої країни.

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