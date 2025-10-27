Ціни ростуть як на дріжджах: в Україні популярний овоч став "золотим"

Причина подорожчання популярного овоча - удари РФ по енергетиці.

В Україні дорожчають огірки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Чому восени дорожчають огірки

Як можуть змінитися ціни на популярні овочі

Через удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зростають ціни на продукти. Відтак, вартість огірків значно підскочила. Про це повідомив економіст Олег Пендзин у коментарі "Комерсант Український".

За словами економіста, щороку український ринок овочів переживає очікуване осіннє подорожчання, проте цьогоріч ключовим фактором, що формує ціни, стала не лише сезонність.

Він пояснив, що різке зростання вартості огірків пов’язане з критичною залежністю від енергозабезпечення. Наприклад, парникові овочі потребують великих обсягів електроенергії, а в умовах віялових відключень та переходу на дорогі дизельні генератори, собівартість продукції зростає у кілька разів.

"Причина одна – закінчився сезон. Дивіться, у нас з вами які огірки стоять? Парникові. Парник – це що таке? Це електрика. Коли ми з вами говоримо про електрику, ви бачите, що робиться з блекаутами. Дизельна електрика, відповідно, набагато дорожча", – розповів економіст.

Він додав, що ціни на інші овочі також прямо залежатимуть від енергетичної ситуації в країні.

"Все залежить від того, чи будуть вимикати світло, чи ні, адже зима покаже, як в реаліях працюватиме агросектор", – зазначив експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які овочі незабаром можуть подорожчати в Україні - думка експерта

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль попередив, що в Україні кілька продуктів відчутно подорожчають.

За його прогнозом, вартість деяких овочів зросте на 5-6 гривень. Мова йде про моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

Як писав Главред, російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть спричинити перебої з електропостачанням в Україні. Це може вплинути на вартість продуктів харчування. Зокрема, можуть подорожчати молочна продукція, м’ясо, яйця та хліб.

Водночас Асоціація виробників молока зауважила нетипову для кінця року тенденцію падіння цін на молоко та молочні продукти у світі.

Тим часом третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори в Україні. Кілограм популярного овоча коштує 80-90 грн.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

