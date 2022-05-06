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РФ відповіла батьку строковика з "Москви": син "зник безвісти у морі", судно не брало участі у війні

6 травня 2022, 10:38

Російського військового, який був на кораблі, коли той потонув, оголосили "безвісно відсутнім".

РФ відповіла батьку строковика з "Москви", що син зник безвісти/ twitter.com/Osinttechnica

У російській прокуратурі відповіли батьку стороковика, котрий був на потопленому крейсері "Москва", що корабель нібито не брав участі у війні проти України, а його син "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині".

Свого сина Єгора росіянин Дмитро Шкребець розшукує з моменту затоплення корабля "Москва". Лист із відповіддю від російської прокуратури він опублікував на своїй сторінці у ВК.

"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив службу Шкребець Є.Д., не входив у територіальні води України, а також не був включений перелік з’єднань і військових частин, які були залучені до участі у спеціальній військовій операції", – написали в листі представники прокуратури.

Батька строковика шокувала така відповідь. Він сам визнав, що в Росії продовжують брехати.

"Острів "Зміїний" – це не територіальні води України, покидьки? Якими мерзотами треба бути, щоб надсилати нам таке!", – заначив він.

читайте такожВеличезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваЩодо місцезнаходження Єгора батьку відповіли, що той просто зник безвісти – офіційно молодшого Шкребця "оголосили безвісно відсутнім у військовій частині", а пошукові роботи нібито не дали результату.

Публікація батька Єгора Шкребця у соцмережах/ ВК Дмитро Шкребець
Лист, який прийшов Дмитру Шкребцю з російської прокуратури/ ВК Дмитро Шкребець

Раніше Дмитро Шкребець писав у соцмережах пости на підтримку російського вторгнення в Україну, вихваляв Путіна і зазначав, що Україна "не повинна існувати". Проте після втрати сина чоловік різко змінив свою думку і почав критикувати російську владу.

Затоплення крейсера "Москва"

Пізно ввечері 13 квітня заявилася інформація про пожежу на російському крейсері "Москва", який перебував за понад 40 кілометрів від українського острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю у Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Проте пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" разом з ремонтом, який закінчився у 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Крім цього, завдяки знищенню судна Чорноморський флот РФ збіднів на 16 крилатих ракет Калібр.

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