"Паніка, мене трясе": що сталося під час пологів 47-річної ведучої

Христина Трохимчук
27 жовтня 2025, 11:29
Інна Шевченко розповіла про екстремальні обставини своїх пологів.
Інна Шевченко
Інна Шевченко розповіла про пологи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Шевченко

Ви дізнаєтеся:

  • Інна Шевченко народила першу дитину в 47 років
  • Як пройшли пологи ведучої

Відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка нещодавно стала мамою вперше, розповіла про непрості пологи. У своєму Instagram зірка каналу ICTV зізналася, чому їй довелося погодитися на екстрений кесарів розтин.

За словами Інни, лікарі заздалегідь попереджали, що природні пологи можуть бути небезпечними через проблеми із зором.

"Очікуваний період пологів у мене був із 17 по 24 жовтня. Я планувала народжувати сама, але в лікарів були сумніви щодо моїх очей. 10 років тому мені робили операцію зі зміцнення сітківки на одному оці, а на іншому - лазерне зміцнення. Тому рішення "Чи можна мені тужитися?" - мав сказати офтальмолог. 1 жовтня я отримую висновок: ризик розриву сітківки все ж таки є. А 3 жовтня вранці ми мали зустрічатися з акушеркою та гінекологом, щоб вирішити, як саме народжувати. Я вже розумію, що, швидше за все, буде кесарів розтин", - поділилася зірка.

Інна Шевченко
Телеведуча Інна Шевченко - перше фото із сином / фото: instagram.com, Інна Шевченко

Ідеальним терміном для операції лікарі назвали 39 тижнів, тому малюка очікували 10-11 жовтня. Але син Шевченка вирішив з'явитися на світ раніше. Ситуацію ускладнило те, що в цей момент поруч не було чоловіка - французького режисера Лорана Жаві.

"Паніка, мене трясе, сльози градом. Пишу Лорану: "Я народжую", а він у Парижі, поїздів немає. Ніхто не чекав так рано. Тато з мамою везуть мене в пологовий будинок, Лоран шукає, як дістатися, бо ми ж маємо народжувати разом, як і планували", - розповіла ведуча.

Інна Шевченко
Інна Шевченко / фото: instagram.com, Інна Шевченко

На щастя, режисер встиг приїхати до дружини і був присутній під час операції, яка пройшла без ускладнень. Інна Шевченко поділилася милим сімейним фото з новонародженим сином, якого назвала Матіс. Зараз ведуча активно відновлюється після пологів.

Раніше Главред повідомляв, що Інну Шевченко виписали з пологового будинку. У Франції, де зараз живе Інна, і звідки родом її чоловік, не прийнято влаштовувати свята з приводу виписки, але друзі все ж організували вечірку на честь малюка і його батьків.

Також відома українська ведуча Інна Шевченко поділилася з шанувальниками щасливою новиною - вона нарешті народила довгоочікуваного первістка. Знаменитість змогла стати мамою в 47 років. Шевченко показала першу фотографію малюка, на якій він тримається ручкою за палець мами.

