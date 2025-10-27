В Україні зросла вартість низки продуктів: скільки тепер доведеться платити

Ціни пішли стрімко вгору лише за останній тиждень.

В Україні знову почали дорожчати продукти. Зокрема, ціни на деякі овочі борщового набору стрімко зросли. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що вартість моркви та столових буряків пішла вгору. Їх вже продають по 9-10 грн/кг та 8-10 грн/кг відповідно.

Також зросли відпускні ціни на цибулю. Її пропонують по 8-12 гривень за кілограм.

"Продовжують стрімко дорожчати огірки (90-130 грн/кг), третій тиждень поспіль зростають ціни на помідори (45-95 грн/кг), другий – на солодкий перець (60-95 грн/кг)", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що продовжує зростати вартість кілограма кабачка та баклажану. Їх вартість вже сягає 50-65 та 60-68 гривень за кілограм.

Ціни на фрукти

Варто зауважити, що у фруктовому сегменті продовжують зростати ціни на грушу. Її вже продають по 45-110 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни були у діапазоні 30-85 грн/кг.

Крім того, у сегменті імпортних фруктів підросли ціни на лимон (100-120 грн/кг) та банан (58-65 грн/кг).

Чому дорожчають продукти

Економіст Олег Пендзин сказав, що через удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зростають ціни на продукти.

Він підкреслив, що щороку український ринок овочів переживає очікуване осіннє подорожчання, проте цього року ключовим фактором, що формує ціни, стала не лише сезонність.

За його словами, в умовах віялових відключень та переходу на дорогі дизельні генератори, собівартість продукції зростає у кілька разів.

