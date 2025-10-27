Рус
Путін змінює тактику у війні: до чого готуватись українцям

Маріна Фурман
27 жовтня 2025, 06:56
Росія хоче зробити частину України непридатною для життя.
Путин, удар
ЗМІ розкрили задум Путіна у війні РФ проти України / Колаж: Главред, фото: ДСНС, kremlin.ru

Головне:

  • Лідер Кремля змінює тактику у війні проти України
  • Путін хоче спричинити хаос серед населення, завдаючи ударів по енергетиці

Російський диктатор Володимир Путін не може завоювати Україну, тому хоче її знищити. Відтак, країна-агресор РФ посилює удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни, намагаючись знеструмити промислові регіони та спричинити хаос серед населення. Про це йдеться у матеріалі The Economist.

У виданні нагадують, що армія Путіна наростила кількість атак на українські енергооб'єкти, особливо в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Деякі райони вище перелічених регіонів залишалися без електрики по кілька днів. Все це через ворожі удари.

Росія змінює тактику ударів

Аналітики зазначають, що Росія змінила тактику ударів. Тепер удари ворога стали більш прицільними та послідовними. Якщо раніше ракети запускали безсистемно, то нині загарбники зосереджують хвилі атак на окремих регіонах.

У The Economist переконані, що РФ зосереджує свої удари на східних та північних регіонах. У такий спосіб, ворог хоче розділити Україну, відрізавши енергоємний схід від виробничого заходу та зруйнувавши лінії електропередачі.

Росія прагне поступово паралізувати рух струму між регіонами.

Нове покоління дронів

Україна, своєю чергою, посилила протиповітряну оборону і розвиває радіоелектронну боротьбу. Розробляються сучасні дрони-перехоплювачі, здатні захищати критичну інфраструктуру. Це стало важливим технологічним кроком у боротьбі з постійними повітряними загрозами.

Журналісти пригадують, якщо рік тому нічна атака зі 150 безпілотників вважалася масштабною, то тепер Україна досить часто відбиває до 700 дронів за один раз.

"Але російські можливості та тактика розвиваються швидше. У попередні роки Кремль використовував дорогі і часто неточні ракети для розрізнених атак по всій Україні. Зараз він зосереджується на конкретних регіонах, атакуючи хвилями, використовуючи найновіші версії недорогих дронів Shahed", - зазначають у The Economist.

Путін змінює тактику у війні: до чого готуватись українцям
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи є у Росії технічні можливості залишити без світла і тепла взимку прикордонні області України - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів Главреду, що за попередні три роки Росія не змогла повністю занурити Україну в блекаут, хоча намагалася це зробити, працювала над цим.

"Так, масовані удари по енергетиці можуть ускладнити життя якійсь країні, але на створення повного блекауту ресурсів не вистачить", - підкреслив Ступак.

Він додав, що росіяни "перелопатили" всі креслення енергетичної системи України й шукають її слабкі місця, аби вдарити там, щоб якомога більше українців залишилися без світла й тепла.

Удари РФ по енергетиці України - новини за темою

Як писав Главред, Росія посилила удари по українській енергосистемі, і цієї зими ситуація може погіршитися, особливо у прифронтових регіонах. Військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що найважче буде Харкову і Києву, тоді як віддалені міста, як-от Ужгород, майже не відчують проблем.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла та тепла.

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Путін The Economist
