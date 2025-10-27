Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту

Марія Николишин
27 жовтня 2025, 09:12
70
Причини обох інцидентів наразі вивчаються.
Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту
Вертоліт і винищувач США розбилися / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Вертоліт і винищувач Військово-морських сил США зазнали аварії
  • Це сталося під час виконання планових операцій
  • Пілоти встигли катапультуватися

Вертоліт і винищувач Військово-морських сил США, що виконували планові завдання з авіаносця USS Nimitz, зазнали аварії в Південно-Китайському морі з інтервалом приблизно у 30 хв. Про це повідомив Тихоокеанський флот США.

Відомо, що 26 жовтня вертоліт MH-60R Sea Hawk впав близько 14:45 за місцевим часом. За даними ВМС, усіх трьох членів екіпажу успішно врятували.

відео дня

Після цього о 15:15 винищувач F/A-18F Super Hornet, приписаний до ескадрильї Fighting Redcocks (VFA-22), також зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря. Це сталося під час виконання планових операцій з борту авіаносця Nimitz.

Зазначається, що обидва пілоти встигли катапультуватися та були благополучно евакуйовані.

"Усі залучені військовослужбовці перебувають у безпеці та в стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі вивчаються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 жовтня урядовий літак США Boeing C-32A, на борту якого перебував міністр війни Піт Гегсет, подав сигнал лиха під час польоту над Атлантикою.

Крім того, 1 вересня літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої GPS був змушений приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.

Читайте також:

Про джерело: Тихоокеанський флот США

Тихоокеанський флот США - флот Сполучених Штатів Америки у Тихому океані, який переважно базується на базі Перл-Гарбор на Гаваях. Він був створений у 1907 році шляхом з'єднання Азійської ескадри та Тихоокеанської ескадри США. Зараз Тихоокеанський флот США складається з Третього і Сьомого флотів та з Тихоокеанської військово-морської авіації, Тихоокеанських військово-морських надводних сил, Тихоокеанських військово-морських підводних сил та інших підрозділів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США винищувач розбився
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

10:32Інтерв'ю
В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:22Україна
РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

Китайський гороскоп на сьогодні 27 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на сьогодні 27 жовтня: Тиграм - образа, Кроликам - гнів

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Останні новини

10:32

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач

10:29

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

10:17

На 101 році життя: померла відома зірка Голлівуду

10:02

Ціни ростуть як на дріжджах: в Україні популярний овоч став "золотим"

09:56

Понад 900 грн доплати: кому з пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБУ Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ
09:45

Як можна запалити лампочку без електрики: найпростіший спосібВідео

09:31

Китай будує нову світову валютну системуПогляд

09:22

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

09:18

"Така ганебна": Наталя Сумська потрапила в скандал через сина

Реклама
09:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

09:15

РФ лякає світ новою ядерною ракетою: Трамп різко розкритикував Путіна

09:12

Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту

08:41

Дедлайн до середини листопада: Путін хоче захопити ще одне українське місто

08:29

Чи можливий крах оборони ЗСУ: в ISW заявили про реальну ситуацію в Покровську

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

Потужні вибухи і яскраві спалахи в небі: Росію атакували майже 200 дронів

06:56

Путін змінює тактику у війні: до чого готуватись українцям

06:26

Травмовані всі: як соцмережі замінили українцям психологаПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 39 секунд знайти дві цифри

04:56

Потрібно лише 15 секунд: секретний трюк, як зробити авокадо ідеально м'яким

Реклама
04:25

Неймовірно, але реально: лайфхак, як закрити всі вікна авто без запалювання

03:45

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

03:03

Штраф на мільйони гривень: за що українці за кордоном можуть "влетіти в копієчку"

26 жовтня, неділя
23:32

Головна умова миру: Зеленський розкрив, який компроміс погодив Трамп

22:14

"Що робите в неділю": Терен пофліртував з учасницею нового сезону "Холостяка"

22:13

Москву атакують "добрі дрони": мешканці столиці рахують вибухиВідео

21:47

Як обігріти будинок за допомогою підвалу: унікальний спосіб зі США

21:26

У кого 27 жовтня вимикамуть світло: в "Укренерго" оновили дані

21:01

Сюрпризи від Трампа, і не тільки: чого чекати даліПогляд

20:48

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

20:42

Дамба в Бєлгороді не витримала: "Мадяр" розкрив подробиці та наслідки ударуВідео

19:36

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

19:33

"Ми люди ввічливі": Росія визнає незалежність України, але є нюанс

18:59

Сільський рецепт успіху: як простий прийом восени допомагає врожаю навесніВідео

18:56

Згорів до тла: росіяни атакували дроном пасажирський автобус з людьми

18:30

"Життя, яке лише починалося": росіяни вбили 19-річну Анастасію та її маму в Києві

18:18

Щоб не "лізли" до сусідів - на якій відстані від паркану законно садити дереваВідео

17:43

"Потрібно було діяти інакше": Суханов зізнався, яке рішення стало помилкою

17:37

У Росії лунають вибухи: під атакою військові аеродроми

17:32

Важливий церковний день: що в жодному разі не можна робити 27 жовтня, прикмети

Реклама
17:01

Окупанти просочуються в Покровськ: офіцер ЗСУ розкрив масштаби загрози

16:50

Погода не припиняє дивувати: в Україну йде відчутне потепління, але є нюанс

16:40

"Після Нового року буде мир": рабин дав дав точну дату завершення війниВідео

16:21

Візит головного переговорника Путіна до США обернувся провалом - що сталось

16:10

Бій Усик – Вордлі вже призначено: промоутер назвав дату і місце поєдинку

15:43

Бійці ГУР провели зухвалу операцію Криму: що вдалося "вполювати"

15:20

Колишня Цимбалюка не стрималася і різко висловилася про "Холостяка" і їхній розрив

15:01

Росія атакувала Кривий Ріг КАБом: що відомо про наслідки удару

14:58

Україну накриють зливи та сильний вітер: у які регіони увірветься штормова погода

14:52

Як приготувати їжу, якщо немає електрики та газу: найкращий спосібВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти