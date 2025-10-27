Вертоліт і винищувач США розбилися у морі: перші подробиці інциденту

Причини обох інцидентів наразі вивчаються.

https://glavred.net/world/vertolet-i-istrebitel-ssha-razbilis-v-more-pervye-podrobnosti-incidenta-10709822.html Посилання скопійоване

Вертоліт і винищувач США розбилися / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Коротко:

Вертоліт і винищувач Військово-морських сил США зазнали аварії

Це сталося під час виконання планових операцій

Пілоти встигли катапультуватися

Вертоліт і винищувач Військово-морських сил США, що виконували планові завдання з авіаносця USS Nimitz, зазнали аварії в Південно-Китайському морі з інтервалом приблизно у 30 хв. Про це повідомив Тихоокеанський флот США.

Відомо, що 26 жовтня вертоліт MH-60R Sea Hawk впав близько 14:45 за місцевим часом. За даними ВМС, усіх трьох членів екіпажу успішно врятували.

відео дня

Після цього о 15:15 винищувач F/A-18F Super Hornet, приписаний до ескадрильї Fighting Redcocks (VFA-22), також зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря. Це сталося під час виконання планових операцій з борту авіаносця Nimitz.

Зазначається, що обидва пілоти встигли катапультуватися та були благополучно евакуйовані.

"Усі залучені військовослужбовці перебувають у безпеці та в стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі вивчаються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 жовтня урядовий літак США Boeing C-32A, на борту якого перебував міністр війни Піт Гегсет, подав сигнал лиха під час польоту над Атлантикою.

Крім того, 1 вересня літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої GPS був змушений приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.

Читайте також:

Про джерело: Тихоокеанський флот США Тихоокеанський флот США - флот Сполучених Штатів Америки у Тихому океані, який переважно базується на базі Перл-Гарбор на Гаваях. Він був створений у 1907 році шляхом з'єднання Азійської ескадри та Тихоокеанської ескадри США. Зараз Тихоокеанський флот США складається з Третього і Сьомого флотів та з Тихоокеанської військово-морської авіації, Тихоокеанських військово-морських надводних сил, Тихоокеанських військово-морських підводних сил та інших підрозділів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред