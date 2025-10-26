Головна умова миру: Зеленський розкрив, який компроміс погодив Трамп

Зеленський підтвердив, що Трамп підтримав українську позицію щодо припинення бойових дій на фронті.

Зеленський наголосив на катастрофічному ефекті санкцій США й ЄС / Колаж: Главред, фото: ОП

Дональд Трамп визнав єдиний прийнятний для України компроміс — зупинку бойових дій по нинішній лінії фронту. Про це Зеленський розповів у інтерв’ю ведучій "ТСН Тиждень" Аллі Мазур.

"Трамп справді погодився, що український компроміс — це зупинка вогню по лінії фронту", — зазначив Зеленський.

Фактори, що вплинули на позицію Трампа

За словами українського лідера, позиція Трампа щодо України формувалася не лише через прагнення врегулювати війну, а й під впливом дій Кремля: удару по дитячому садочку в Харкові, нездатності російського диктатора Володимира Путіна досягти успіхів на фронті та деструктивних заяв з Москви.

"Санкційний удар Америки виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакету санкцій з Європи", — додав Зеленський.

Водночас, попри санкції, Трамп, ймовірно, залишає для Путіна "переговорне вікно" і шанс погодитися на мирні переговори.

Прогноз експерта щодо війни

Війна між Росією та Україною, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця 2025 року, а ресурси Росії дозволять вести бойові дії до літа 2026-го. Таку оцінку дав військовий аналітик та ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

"Я вважаю, що активні бойові дії можуть завершитися в середині наступного року. Водночас існує невелика ймовірність, що перемир’я буде досягнуто вже цього року", — зазначив експерт.

Санкції США проти Росії та їхні наслідки - новини:

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Сполучені Штати вдарили по Росії новими санкціями. Під обмеження потрапили нафтові гіганти Роснефть і Лукойл, а також їхні дочірні підприємства. Таким чином, американці намагаються посадити Путіна за стіл перемовин.

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення, вважають журналісти Sky News. Штати фактично перекрили кисень російській нафті і сподіваються на геополітичний успіх. Але якщо ціни на енергоносії різко злетять, то можуть виникнути проблеми й у самих США.

Трамп хоче, щоб Путін замість розмов зробив реальні дії для миру в Україні, сказали в Білому домі. Зустріч лідерів США і РФ може відбутися тоді, коли з'явиться предмет для розмови.

