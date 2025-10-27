Рус
Понад 900 грн доплати: кому з пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді

Дар'я Пшеничник
27 жовтня 2025, 09:56
Щоб оформити надбавку, необхідно мати медичний висновок про потребу в догляді та подати заяву до Пенсійного фонду.
Хто отримає надбавку до пенсії у листопаді / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Головні факти:

  • Самотнім 80+ пенсіонерам - до 1000 грн надбавки
  • Для оформлення доплати необхідно медичне підтвердження
  • Додаткові надбавки також передбачені для мешканців гірських районів

У листопаді 2025 року частина українських пенсіонерів може отримати приємний фінансовий бонус - щомісячну надбавку до пенсії, що сягає близько 1000 гривень. Це частина державної програми підтримки для людей похилого віку, які залишилися без родичів і потребують постійного догляду.

Про це йдеться в законі "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян".

Хто має право на доплату?

Надбавка призначена для самотніх пенсіонерів, які:

  • досягли 80-річного віку;
  • мають медичний висновок ЛКК про потребу в постійному догляді;
  • отримують пенсію за віком (не за інвалідністю);
  • не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

Ця доплата покликана частково компенсувати витрати на побутові потреби та догляд.

Як оформити надбавку?

Щоб отримати доплату, необхідно:

  • Звернутися до медичного закладу та отримати висновок ЛКК.
  • Підготувати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про відсутність інших соціальних виплат.
  • Подати заяву до Пенсійного фонду України.

Інші надбавки: хто ще може розраховувати на підвищення

Жителі гірських районів Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Буковини мають право на 20% надбавку до пенсії.

Пенсіонери з тривалим трудовим стажем - чоловіки з понад 35 роками роботи та жінки з понад 30 роками - також можуть претендувати на підвищення, якщо пенсію їм призначено після жовтня 2011 року.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Главред повідомляв, що в Україні незабаром планують перерахувати пенсії. Проте, конкретна інформація про те, наскільки збільшаться виплати та якими будуть точні суми, стане доступною лише приблизно в лютому.

Данило Гетьманцев, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, заявив, що держава має намір значно підняти мінімальні пенсії. Згідно з цими планами, вже у 2026 році мінімальна пенсія може становити від 4000 до 4500 гривень.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували проєкт Державного бюджету на 2026 рік (за номером 14000), який пропонує обмежити максимальний розмір спеціальних пенсій. Цей ліміт планують встановити на рівні 25 950 гривень. Тобто, для деяких категорій громадян, які отримують такі особливі виплати, можуть ввести обмеження щодо їхньої найбільшої суми.

Інші новини про пенсію в Україні:

пенсії економіка пенсіонери новини України
