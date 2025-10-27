Рус
В Україні почались екстрені відключення світла: список областей

Марія Николишин
27 жовтня 2025, 09:22оновлено 27 жовтня, 10:28
Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках.
В Україні почались екстрені відключення світла: список областей
Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні запровадили екстрені відключення світла
  • В багатьох областях введені графіки аварійних відключень
  • Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо

Зранку в понеділок, 27 жовтня, в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що енергетики у столиці переходять з екстрених відключень на стабілізаційні за графіком.

Харківська область

У Харківській області введені графіки аварійних відключень (ГАВ).

В Харківобленерго заявили, що причина обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Черкаська область

В Черкасиобленерго заявили, що за командою Укренерго 27 жовтня з 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Кіровоградська область

За командою Укренерго 27 жовтня з 09:10 введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ) і в Кіровоградській області.

Сумська область

В Сумиобленерго також заявили, що за вказівкою Укренерго, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.

Зазначається, що наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки", - йдеться у повідомленні.

Житомирська область

На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє Житомиробленерго.

О 09:05 там отримали команду від Укренерго на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ).

Полтавська область

В Полтаваобленерго заявили, що в області застосовано ГАВ.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 27 жовтня о 8:52 отримана команда на застосування 1-4 черг ГАВ", - йдеться у заяві.

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Заява Укренерго про відключення

В Укренерго повідомили, що внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

"Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується. Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів", - додали в Укренерго.

Удари по енергетиці України

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Росія намагається створити дисбаланс в енергетичній системі України.

За його словами, Росія намагається створити нестачу електрики в східних регіонах, щоб її потрібно було перерозподіляти із західних областей.

"Росія робить ставку на сезон 2025-2026, щоб остаточно вивести з ладу енергосистему нашої країни", - наголосив він.

В Україні почались екстрені відключення світла: список областей
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в пресслужбі Укренерго говорили, що у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

