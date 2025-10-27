На 101 році життя: померла відома зірка Голлівуду

Джун Локгарт померла в колі сім'ї.

Джун Локгарт померла / колаж: Главред, фото: imdb.com

Джун Локгарт померла

Як пішла з життя актриса

У віці 100 років померла відома американська акторка Джун Локгарт. Зірка померла в четвер, 23 жовтня, о 21:20 за місцевим часом у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, повідомляє журнал People.

Знаменитість пішла з життя через природні причини. В останні хвилини поруч з акторкою перебували її дочка Джун Елізабет і онука Крістіанна.

Похорон Локгарт пройде у вузькому сімейному колі. Замість квітів сім'я просить шанувальників перерахувати пожертви на користь The Actors Fund, ProPublica і International Hearing Dog, Inc.

Джун Локхарт - фільми та серіали / фото: imdb.com

Джун Локгарт - біографія

Джун Локгарт народилася 1925 року в Нью-Йорку в сім'ї акторів Джина та Кетлін Локгарт. На сцену вона вперше вийшла у вісім років, зігравши в постановці Peter Ibbetson на сцені Метрополітен-опера. Уже через кілька років, 1938 року, Джун дебютувала в кіно - в екранізації "Різдвяної пісні".

Джун Локхарт - "Загублені в космосі" / фото: imdb.com

Кар'єра акторки охоплювала понад вісім десятиліть. Вона успішно працювала як у кіно, так і на телебаченні. Серед її відомих фільмів - "Різдвяна пісня", "Зустрінь мене в Сент-Луїсі" та "Перевертень Лондона". На телебаченні актриса стала знаменитою завдяки ролям у класичних серіалах "Лессі" і "Загублені в космосі". Локгарт вважалася однією з останніх представниць Золотої ери Голлівуду.

