"Далі я сам": Міша Лебіга повідомив про страшне горе в сім'ї

Міша Лебіга розповів деякі подробиці.

Михайло Лебіга поховав батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Михайло Лебіга

У Міші Лебіги помер батько

Якими спогадами про нього поділився блогер

Український відомий блогер Міша Лебіга повідомив про горе - помер його рідний батько у віці 52 років.

Як стало відомо із соцмереж Лебіги, Анатолій Миколайович помер 24 жовтня.

"Я поховав Батю, але пам'ять про нього в моїй голові буде зі мною завжди. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили одне одному: "Люблю тебе". Спи спокійно і відпочивай. Дякую за все, далі я сам", - написав Міша.

Міша Лебіга з батьком / фото: скрін instagram.com, Міша Лебіга

Міша розповів про останню зустріч із рідною людиною.

"Так вийшло, що за день до смерті я був у селі у справах і бачився з ним. Ми поговорили, посміялися, тричі потиснули руки, я сказав, що він красунчик, і це були мої останні йому слова. На ранок мені зателефонували і сказали, що його вже немає", - згадав блогер.

Міша Лебіга з батьком / фото: instagram.com, Міша Лебіга

Також він підкреслив, що Анатолій Миколайович воював в АТО.

Про персону: Михайло Лебіга Михайло Лебіга - український блогер, стріммер. Здобув висвітлення у ЗМІ, насамперед завдяки його рекордним зборам на потреби ЗСУ, ГУР, та інших підрозділів на платформі Twitch. Так, зокрема, у липні 2023 року Лебіга всього за одну ніч зібрав рекордні 8,35 млн гривень за 8-годинний стриман. Початковою метою було зібрати 2,658 млн грн, але за підсумками зборів сума втричі перевищила мету. Тільки за годину вдалося зібрати понад 3 млн.

Блогер часто передає допомогу захисникам особисто, здійснюючи поїздки в зону бойових дій. Свого часу відправив до Херсона цілий гуманітарний конвой, що налічував 18 бусів, завантажених водою, продовольством і речами першої необхідності.

