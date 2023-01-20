Аналог ATACMS: Британія планує передати Україні далекобійні ракети - CNN

Українські офіційні особи попросили Великобританію взяти на себе більш провідну роль.

ЗСУ можуть озброїти аналогом ATACMS / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Великобританія може передати Україні далекобійні ракети, аналогічні за характеристиками далекобійним ATACMS, які США поки відмовляються передавати через побоювання, що вони можуть бути використані для ураження цілей на території Росії.

Окремі британські офіційні особи висловили готовність поставити Україні системи дальнього радіусу дії. Про це передає CNN з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Відзначається, що українські офіційні особи попросили Великобританію взяти на себе більш провідну роль на цю тему на п'ятничній зустрічі, повідомили CNN джерела.

Вони також хочуть, щоб британські офіційні особи більш агресивно інформували союзних міністрів закордонних справ і міністрів оборони про те, що, на думку українців, є оперативними реаліями війни і що їм потрібно для перемоги в ній, йдеться в повідомленні.

Також нагадується, що раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив про те, що "настав час прискоритися і йти далі і швидше, надаючи Україні необхідну підтримку".

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про те, що вже у 2023 році Україна може отримати від західних партнерів танки і ракети ATACMS дальнього радіусу дії.

"У наступному році так (можуть бути поставки нових видів озброєнь, - ред.). Але це буде залежати і від ситуації в полі бою", - пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

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