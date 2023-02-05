Україні навесні-влітку потрібні ATACMS і F-16, щоб відбити атаку РФ і наступати - радник Залужного

Агресор Росія пересунула свої склади, щоб до них не діставали ракети HIMARS, які зараз є у ЗСУ, треба шукати вихід із ситуації, сказав Ден Райс.

Україні потрібні далекобійні ракети та винищувачі для ударів по окупантах - радник головнокомандувача ЗСУ / Колаж Вікіпедія

Окупаційні війська Росії перемістили свої склади так, щоб ракети для HIMARS, які є у ЗСУ, до них не діставали. Тому, для нанесення ударів по ворогу вглиб захоплених територій, потрібні далекобійні ракети типу ATACMS та/або винищувачі F-16. Захід якомога швидше повинен надати допомогу, щоб вже навесні або влітку Україна успішно відбила масштабну атаку росіян і сама перейшла в наступ. Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс.

В інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що російські загарбники пересунули свої командні пункти подалі від досяжності HIMARS. І тепер, щоб ефективно наносити по них удари, потрібні далекобійні ATACMS і винищувачі F-16.

"Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. Росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності HIMARS", - пояснив ситуацію Райс.

Також він підкреслив, що західний світ якомога швидше повинен надати Києву потрібні засоби, щоб ЗСУ могли застосувати їх по окупантах навесні або влітку з метою відбиття наступу РФ і переходу до власної контрнаступальної військової операції.

Далекобійні ракети GLSDB для України

У Міністерстві оборони США 3 лютого оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів.

Києву передадуть ракети дальньої дії GLSDB, за допомогою яких можна наносити удари по ворогу на відстані приблизно 150 кілометрів.

У Пентагоні уточнили, що ракети GLSDB Україні передають для того, щоб ЗСУ могли успішно проводити оборонні та наступальні операції для звільнення своїх територій.

Чи будуть українські військові завдавати ударів такими ракетами по окупантах у захопленому Криму, Київ вирішить самостійно.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслив представник Міноборони Штатів Патрік Райдер.

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Загроза нового наступу Росії: