Як тільки Україна отримає ATACMS: Жданов назвав три головні цілі для ЗСУ

Далекобійні ракети ATACMS допоможуть Україні деокупувати Крим фактично без бою.

Жданов назвав три головні цілі для ЗСУ / Вікіпедія, скріншот YouTube

Військовий експерт Олег Жданов назвав три ймовірні першочергові цілі для України після того, як ЗСУ отримають далекобійні ракети ATACMS.

Експерт зазначив, що головною метою напевно стане Кримський міст і логістика російських окупантів.

"А мета № 2-логістика залізниці, яка йде з Російської Федерації. З логістикою ще можуть позмагатися аеродроми, які використовує російська авіація для нанесення ударів по Україні", - зазначив Жданов.

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На думку Жданова, в такому випадку і воювати за окупований Росією Крим "не треба буде особливо": досить обвалити по одному прольоту Кримського моста, а потім планомірно виносити всі військові об'єкти в Криму і бити по російських кораблях в бухтах.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Експерт також нагадав, що наочний приклад обвалення моста вже є: "це можливо, міст не такий міцний, як заявляли Ротенберг і ті, хто його будував".

Далекобійні ракети GLSDB для України

У Міністерстві оборони США 3 лютого оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів.

Києву передадуть ракети дальньої дії GLSDB, за допомогою яких можна завдавати ударів по ворогу на відстані приблизно 150 кілометрів.

У Пентагоні уточнили, що ракети GLSDB Україні передають для того, щоб ЗСУ могли успішно проводити оборонні та наступальні операції для звільнення своїх територій. Чи будуть українські військові завдавати ударів такими ракетами по окупантах в захопленому Криму, Київ повинен буде вирішувати самостійно.

"Що стосується українських планів по операціях, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслив представник Міноборони Штатів Патрік Райдер.

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