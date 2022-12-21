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Ракети ATACMS і не тільки: ЗМІ дізналися, про що збирається просити Байдена делегація з України

21 грудня 2022, 09:56
У США бояться надавати Україні ракети з великою дальністю дії, адже думають, що країна-агресорка РФ може застосувати у відповідь більш смертоносну зброю.
Ракеты ATACMS, Владимир Зеленский, Джо Байден
Українська делегація під час зустрічі з Байденом збирається попросити ракеты ATACMS/ Вікіпедія, Офіс президента України, скрін

Українська делегація, яка здійснить офіційний візит до Вашингтона у середу, 21 грудня, збирається під час зустрічі з президентом США Джо Байденом просити ракети ATACMS із дальністю застосування близько 300 км.

Також предметом перемовин стануть розвідувально-ударні безпілотники Grey Eagle та Reaper, повідомляє Politico.

Проте зазначається, що хоч адміністрація Байдена пообіцяла продовжувати підтримувати Київ у боротьбі з російськими загарбниками, офіційні особи США опираються у питанні надання Україні ракет великої дальності.

У статті видання зазначається, що адміністрація Байдена відмовилася відправляти ракети ATACMS Україні. Американські чиновники бояться, що надання Україні таких ракет може спровокувати російського диктатора Володимира Путіна використати ще більш смертоносну зброю в Україні.

Ракети ATACMS для України

Нагадаємо, у вересні в США заявляли, що наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS. За інформацією журналістів CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У жовтні повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму.

Військовий експерт Олег Жданов назвав дві ймовірні причини, через які Україна ще досі не отримала від західних партнерів далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, у Заходу немає гарантій, що ці ракети потім не полетять на Москву.

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський вторгнення Росії Джо Байден ATACMS
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