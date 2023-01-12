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"Путін повинен програти": Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

12 січня 2023, 10:09
Габріелюс Ландсбергіс заявив, що російський диктатор робить ставку на додаткові затримки з постачання зброї Україні. Його надії не повинні збутися.
​ Володимир Зеленський та Габріелюс Ландсбергіс, ATACMS ​
Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні ATACMS / Фото twitter.com/GLandsbergis, Вікіпедія

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс завив, що виступає за передачу Україні балістичних ракет дальністю до 300 кілометрів ATACMS. Також ЗСУ необхідно надати танки Leopard.

Політик підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на додаткові затримки з постачання зброї Україні, й він повинен програти цю ставку.

"Україна більш ніж заслужила нашу підтримку і повагу. Пора відправити ATACMS і звільнити Leopards", - написав Ландсбергіс у Twitter.

'Путін повинен програти': Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Як повідомляв Главред, президент Литви Гітанас Науседа 11 січня відвідав Львів і зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Він заявив, що Україна отримає зенітні установки Bofors L70, боєприпаси до них і системи протиповітряної оборони в рамках надання військової допомоги

Президент Польщі Анджей Дуда, який також вчора був у Львові, заявив, що його країна передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard в рамках міжнародної допомоги з відбиття російської агресії.

"Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Танки Leopard будуть надані в рамках коаліції", - заявив Дуда після зустрічі у Львові з президентом Зеленським і президентом Литви Науседою.

За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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