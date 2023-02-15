Військовий експерт повідав, навіщо ЗСУ ракети ATACMS

Військовий експерт повідав, що росіяни зробили з Криму суцільний військовий об'єкт. І без допомоги Заходу логістику окупантів порушити буде складно.

Навіщо ВСУ ракети ATACMS - відповідь експерта / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Україні необхідно отримати ракети великої дальності ATACMS для того, щоб завдавати ударів по військових базах росіян на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"ATACMS нам необхідні для нанесення ударів по військових об'єктах і об'єктах військової інфраструктури російських військ, які знаходяться в окупованому Криму, тому що туди Росія завезла досить велику кількість озброєнь різних типів", — зазначив Мусієнко.

Він каже, що окупанти в Криму обладнали бази, а також зібрали величезну кількість боєприпасів і техніки. А вже звідти все відправляють на інші окуповані території України - Мелітополь, Маріуполь і т. д.

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"І там же знаходяться, наприклад, склади з ракетами С-300, якими обстрілюють Запоріжжя. Там знаходяться склади з артилерійським і боєприпасами, які обстрілюють Херсон і мирні українські міста. Це все необхідно знищувати, щоб у Росії не було можливостей тероризувати, обстрілювати цивільну інфраструктуру і мирні українські міста", — підсумував він.

Далекобійні ракети GLSDB для України

У Міністерстві оборони США 3 лютого оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів.

Києву передадуть ракети дальньої дії GLSDB, за допомогою яких можна наносити удари по ворогу на відстані приблизно 150 кілометрів.

У Пентагоні уточнили, що ракети GLSDB Україні передають для того, щоб ЗСУ могли успішно проводити оборонні та наступальні операції для звільнення своїх територій. Чи будуть українські військові завдавати ударів такими ракетами по окупантах в захопленому Криму, Київ повинен буде вирішувати самостійно.

"Що стосується українських планів по операціях, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслив представник Міноборони США Патрік Райдер.

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