Паніка в Криму: прогриміли потужні вибухи на авіабазі окупантів РФ

Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів.
У вівторок, 9 серпня, в захопленому Росією Криму прогриміли потужні вибухи на військовій авіабазі окупантів РФ.
У мережі опублікували фото і відео вибухів у Новофедорівці під Євпаторією.
Як зазначається, вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Як повідомляється, перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним прозвучало ще кілька.
Зазначимо, що поруч є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, атакуючі ракетами південь України.
Від лінії фронту в Херсонській і Миколаївській області до Новофедорівки в Криму – приблизно 200 км.
При цьому окупаційна влада Криму підтвердила вибухи в районі Євпаторії.
Додамо, що після початку вибухів з боку Євпаторії утворилися пробки з машин, туристи і місцеві жителі намагаються покинути небезпечний район.
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області в результаті ударів по російським окупантам знищено шість ворожих складів з боєприпасами.
Як повідомили в оперативному командуванні Південь, склади РФ знаходилися в Бериславському та Херсонському районах.
Українські захисники уточнили, що завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двом опорним пунктам і складам боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.
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