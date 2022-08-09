Паніка в Криму: прогриміли потужні вибухи на авіабазі окупантів РФ

У Криму прогриміли вибухи на авіабазі РФ / скріншот

У вівторок, 9 серпня, в захопленому Росією Криму прогриміли потужні вибухи на військовій авіабазі окупантів РФ.

У мережі опублікували фото і відео вибухів у Новофедорівці під Євпаторією.

Як зазначається, вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Як повідомляється, перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним прозвучало ще кілька.

Зазначимо, що поруч є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, атакуючі ракетами південь України.

Від лінії фронту в Херсонській і Миколаївській області до Новофедорівки в Криму – приблизно 200 км.

При цьому окупаційна влада Криму підтвердила вибухи в районі Євпаторії.

Додамо, що після початку вибухів з боку Євпаторії утворилися пробки з машин, туристи і місцеві жителі намагаються покинути небезпечний район.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області в результаті ударів по російським окупантам знищено шість ворожих складів з боєприпасами.

Як повідомили в оперативному командуванні Південь, склади РФ знаходилися в Бериславському та Херсонському районах.

Українські захисники уточнили, що завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двом опорним пунктам і складам боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

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