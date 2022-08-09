Нагадуємо про заборону паління: в Міноборони з гумором відреагували на вибухи в Криму

У Міноборони України висловилися про вибухи в Криму / скріншот

У Міноборони України з гумором відреагували на сьогоднішні потужні вибухи в Криму.

У заяві заступниці міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

За її словами, факт пожежі може використовуватися Росією в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврони", "візитки" або навіть "ДНК", - додала Маляр.

"При нагоді звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій і вірте Збройним Силам України!",- підсумували в Міноборони.

Потужні вибухи в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

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