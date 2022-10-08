Перерізано канал перекидання зброї РФ: у МВС пояснили вибухи на Кримському мосту

Пожежа на Кримському мосту / скріншот

Пошкодження Кримського моста є великим плюсом для всіх українців, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Це ускладнює для окупантів ситуацію з постачанням продовольства, пального і зброї на тимчасово окупований півострів і Херсонську область, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Кримський міст - це ключова логістична ланка, що зв'язує Росію з Кримом і далі з Херсонською областю. Станом на зараз Кримський міст вже офіційно заявлено, що він закритий.

"Логістично у них різко ускладнюється ситуація з постачанням всього чого тільки можна, від продовольства і пального, і закінчуючи зброєю і в Крим і Херсонську область. Тому з цієї точки зору це, звичайно, великий плюс для всіх нас", - сказав він.

Він також зазначив, що спроба окупантів зробити тимчасову поромну переправу частково може вирішити питання поставок. Проте, так просто зробити це все за один день буде майже нереалістично.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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