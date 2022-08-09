По аеродрому окупантів у Криму вдарили українською зброєю - The New York Times

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

По військовому аеродрому в захопленій російськими окупантами Новофедорівці в Криму було завдано удару українською зброєю.

Про це пише впливове американське видання The New York Times, з посиланням на дані джерела.

Журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

Представник ЗСУ уточнив що за атакою по аеродрому росіян в Новофедорівці стоять українські сили.

У той же час він не став розголошувати тип зброї, яка була використана для обстрілу, зазначивши лише, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

Потужні вибухи в Криму

Нагадаємо, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначається, що після серії вибухів в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа.

При цьому, уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

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