Сотні дронів уже в повітрі, Росія готує небезпечний сценарій удару: що відомо

Особливу увагу радять зберігати мешканцям Києва та області.

Монітори зафіксували тривожну активність РФ: що може статися вже сьогодні

Ви дізнаєтеся:

Коли окупанти планують масований удар по Україні

Скільки дронів і ракет готується запустити РФ

Які регіони в зоні ризику

Російська окупаційна армія готує масований комбінований удар по Україні. Висока ймовірність того, що удар буде завдано впродовж дня.

За попередніми даними, окупанти можуть задіяти сотні ударних дронів, балістичні та крилаті ракети, а також авіацію, здатну запускати гіперзвукові "Кинжали".

Як пише моніторинговий канал єРадар, упродовж сьогоднішнього дня існує загроза застосування балістичних ракет комплексу "Іскандер-М" та ракет "Кинжал" з борту МіГ-31К.

Монітори зазначають, що особливу пильність повинні проявити мешканці Києва та області.

Telegram-канал Розвідка України уточнює, що окупанти планують застосувати під час атаки сотні дронів і десятки ракет, а саме:

Шахеди — 250 одиниць з півночі та 200 одиниць з півдня;

до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 5 літаків "МіГ-31К".

Моніторинговий канал Стратегічна авіація РФ повідомив, що в період 7:20-7:50 вже відбулися запуски ударних БПЛА типу "Герань/Гербера":

з Шаталово Смоленської області РФ — 35 груп,

з Курська - 60 груп;

з Брянська — 7 груп;

з Орла — 30 груп;

повторно Курськ — 22 групи;

Орел — 5 груп;

Навля - 2 групи;

Міллерево - 2 групи.

В одній групі по 1-2 дрони.

"При підтвердженні всіх запусків очікувана кількість 207-414 ударних БПЛА, не виключаємо додаткові запуски найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях події працюють усі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. В результаті масованої атаки є постраждалі.

Увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

