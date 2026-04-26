РФ атакувала Чернігів: "Шахед" вибухнув біля багатоповерхівки, спалахнули пожежі

Руслана Заклінська
26 квітня 2026, 07:27
У місті виникли серйозні пошкодження в житлових кварталах.
Атака на Чернігів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот map.ukrainealarm

Що відомо:

  • Росіяни атакували Чернігів безпілотниками
  • У житлових районах міста спалахнули пожежі
  • Один із дронів вибухнув біля багатоповерхівки

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. Внаслідок атаки у житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув поблизу багатоповерхового будинку. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Місто знаходиться під атакою ворога", - заявив Брижинський о 05:52.

За попередньою інформацією, через падіння ворожих БпЛА загорілися приватні будинки. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та уточнюють масштаби руйнувань.

Згодом стало відомо, що один із дронів типу "Шахед" вибухнув поруч із багатоповерховим житловим будинком. Унаслідок вибуху в будівлі пошкоджено та вибито вікна.

БПЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

За словами Брижинського, наразі інформації про постраждалих не надходило.

Російські війська продовжують атакувати українські міста дронами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

Росія може змінити тактику ударів по Україні - думка експерта

Офіцер запасу Повітряних сил Анатолій Храпчинський заявив, що Росія може перейти до нової тактики повітряних атак по Україні, роблячи масовані удари частішими, щоб виснажити українську протиповітряну оборону. За його словами, якщо раніше паузи між атаками давали змогу ППО перегрупуватися та поповнити запаси, то тепер цей час суттєво скорочується.

Експерт пояснив, що таким чином росіяни намагаються створити постійний тиск на систему ППО, ускладнюючи логістику та забезпечення бойових груп необхідними ресурсами.

"Так росіяни прагнуть виснажити та втомити нашу протиповітряну оборону", - підсумував Храпчинський в коментарі 24 каналу.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок обстрілу є загиблі, а кількість поранених продовжує зростати.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом по території України ворог випустив 47 ракет та 619 безпілотників. Основний удар припав саме на Дніпро. Під ворожий вогонь також потрапили Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Пізніше, вдень 25 квітня, окупанти повторно атакували Дніпро. Один із дронів типу "Шахед" влучив у житловий будинок. Унаслідок удару щонайменше семеро людей дістали поранення.

Як повідомляв Главред, внаслідок масованого російського удару по Дніпру кількість поранених зросла до 46, серед них — п’ятеро дітей, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, 23 постраждалих госпіталізували. Також відомо про п’ятьох загиблих.

Про персону: Дмитро Брижинський

Дмитро Брижинський — український військовий та державний службовець, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. У цій ролі він відповідає за організацію роботи міста в умовах воєнного стану, координацію дій із силами оборони, забезпечення життєдіяльності Чернігова, а також реагування на наслідки російських атак.

Проходив службу на різних командних посадах у ЗСУ, зокрема командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" та іншими підрозділами.

Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році керував обороною Чернігова та координував дії сил оборони міста, що стало одним із ключових етапів захисту регіону.

З лютого 2023 року призначений начальником Чернігівської міської військової адміністрації, де відповідає за управління містом, безпеку та відновлення інфраструктури.

Нагороджений державними відзнаками, зокрема орденами "За мужність" та Богдана Хмельницького, а також має звання "Почесний громадянин Чернігова".

