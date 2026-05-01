Росія завдала серію ударів дронами по Харкову: є влучання та постраждалі

Сьогодні вранці Харків зазнав масованої атаки безпілотників. Удари зафіксовано в п’яти районах. Пошкоджено заправки та автомобілі.

Росія знову завдала удару по Харкову: що відомо

Коротко:

Вранці 1 травня РФ атакувала Харків ударними дронами

Під ударами опинилися одразу кілька районів міста

В результаті масованої атаки є постраждалі

Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Деталі розкрив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано влучання ударних ворожих дронів у Холодногірський район.

У Київському районі міста кілька ворожих дронів атакували заправку.

"Пошкоджено кілька автомобілів і будівлю АЗС", - йдеться в повідомленні.

Ще один удар по місту зафіксовано в Салтівському районі.

Немишлянський район також перебуває під ударом ворожих дронів – деталі удару по району уточнюються.

У Слобідському районі ворогтакож атакував заправку – інформація про можливих постраждалих та руйнування уточнюється.

"Триває атака ворожих безпілотників на Харків – будьте обережні", – додав Терехов.

В результаті масованої атаки ворожих БПЛА є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях події працюють усі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

У ніч на 29 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Виникли пожежі.

Увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

