Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

Президент Зеленський попередив, що Росія намагається "виторгувати" припинення вогню в обмін на часткове зняття санкцій, зокрема щодо SWIFT.

Зеленський відреагував на ідею провести перемир'я 9 травня



Зеленський назвав справжню ціль російського перемир'я

Росія може заявити про готовність до перемир'я в обмін на часткове зняття санкцій

Переговорний процес щодо завершення війни перебуває на паузі

Україна не отримувала жодних пропозицій від Кремля чи від Вашингтону щодо ініціативи Путіна провести 9 травні перемир'я на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі виданню Bloomberg.

За словами Зеленського, він дав доручення дипломатам уточнити деталі у США перед ухваленням подальших рішень.

Він припустив, що Кремль може бути зацікавлений у короткочасному припиненні вогню, зокрема для того, щоб убезпечити проведення щорічного військового параду в Москві від можливих українських ударів.

"Вони хочуть, щоб парад спокійно пройшов протягом кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир’я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", - наголосив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що підтримує будь-які ініціативи щодо перемир’я, якщо вони сприяють захисту цивільних і допомагають у процесі обміну полоненими.

Президент окремо наголосив на необхідності збереження санкційного тиску на Росію з боку США та Європи та закликав не допустити їхнього послаблення під впливом позиції Москви.

"Я думаю, що Росія може порушити питання про перемир’я в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій щодо SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком", - розповів він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Глава держави також зазначив, що запрошення для американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера відвідати Київ залишається чинним, хоча відповіді від них поки немає, при цьому підтримується регулярний телефонний контакт.

За словами Зеленського, Україна зараз перебуває у стані очікування відновлення мирних переговорів, які могли б завершити війну, однак процес ускладнюється через відволікання уваги міжнародної спільноти на події навколо Ірану.

Він також повідомив, що немає нових сигналів ні від Росії, ні від США щодо термінів можливого поновлення переговорів, а формат і посередництво, у яких бере участь адміністрація Дональда Трампа, залишаються невизначеними.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про російську пропозицію перемир'я 9 травня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 квітня російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив Трампові про готовність провести тимчасове перемир'я у війні проти України 9 травня.

Згодом його речник Дмитро Пєсков уточнив, що остаточні дати дії режиму припинення вогню ще не визначені, однак у Кремлі пообіцяли оголосити їх після ухвалення відповідного рішення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю ініціативу, заявивши, що українська сторона контактуватиме з представниками США для уточнення деталей, зокрема щодо тривалості запропонованого перемир’я.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

