Росія завдала удару по Сумах: дрони пошкодили будинки, магазин та автомобілі

У Сумах пролунали вибухи. Окупанти атакували кілька об’єктів.

У Сумах пролунали вибухи: стало відомо про наслідки атаки

Коротко:

Суми зазнали атак російських безпілотників

Удар припав на Ковпаківський район міста

Є пошкодження, обійшлося без постраждалих

Увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку.

Як повідомила Сумська міська військова адміністрація в соцмережах, російський безпілотник завдав удару по Ковпаківському району Сум.

Пошкоджено п'ять приватних будинків і магазин. У будівлях вибито вікна.

Обійшлося без постраждалих. Решта наслідків уточнюється.

Увечері армія РФ влучила в автостоянку в Ковпаківському районі Сум.

"Пошкоджено сім автомобілів. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Вранці у вівторок атака на Сумщину триває. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух дронів у районі Конотопа.

Суми / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них — двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія також вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура.

​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Вночі на 21 квітня країна-агресор РФ атакувала дронами Суми. Пошкоджено багатоповерхівки, об’єкти інфраструктури та цивільні автомобілі. Є постраждалі.

Вночі на 20 квітня країна-агресор Росія завдала удару по житловому сектору Київської області. У Броварському районі в результаті атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травмовано 51-річного чоловіка.

Як може працювати "мала" ППО в Україні: думка експерта Україна має намір розвивати так звану "малу" протидронову систему ППО для протидії безпілотникам типу "Шахед", які використовує країна-агресор Росія. Міноборони вже виступило з ініціативою створення суцільного радіолокаційного поля на основі радарів із застосуванням штучного інтелекту. Передбачається, що алгоритми визначатимуть ймовірне місцезнаходження ворожих дронів у конкретний момент, після чого на ці цілі будуть направлятися українські безпілотники-перехоплювачі. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі 24 каналу заявив, що поки що складно оцінити ефективність цієї концепції. На його думку, паралельно варто активніше використовувати легкомоторну авіацію та розвивати цей напрямок. "Потрібні пересувні аеростати, щоб надійно з великої висоти (500 метрів – 1,5 кілометра) бачити здалеку ці "Шахеди" і розуміти точніше, де вони знаходяться. Тоді можна буде реалізовувати перехоплення за іншими принципами. Зараз у нас такого перехоплення немає. Дрони прилітають у місто, потім над ним ми починаємо їх ловити", – зазначив він.

Про джерело: Сумська ОДА (ОВА) Сумська обласна державна адміністрація — місцева державна адміністрація Сумської області. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації, пише Вікіпедія.

